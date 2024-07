Los ADR de TSMC subieron hasta un 4.8%, para alcanzar el hito justo después de la campana de apertura en Nueva York el lunes, lo que eleva el aumento del precio de sus acciones este año a más del 80%. El fabricante taiwanés de chips superó en junio a Berkshire Hathaway Inc. y se convirtió en la octava empresa más valiosa del mundo, en términos de ADR, que cotizan con una prima considerable respecto a sus acciones cotizadas en Taipéi.

“Ver que los ADR de TSMC se acercan a una valoración de US$ 1 billón es una hazaña, pero queda mucho por delante con avances tecnológicos que se extenderán al menos hasta la década de 2040″, dijo Phelix Lee, analista de Morningstar Inc.

La posición de TSMC como único proveedor de los chips más importantes de Apple Inc. y Nvidia Corp. la convierte en una de las apuestas favoritas de los inversionistas mundiales en IA. Esas empresas de US$ 3 billones han visto cómo sus acciones subían con la marea de la inteligencia artificial, lo que hace que, en comparación, su indispensable fabricante de chips parezca tener un buen valor.

Los ADR de TSMC se recuperan hasta alcanzar el billón de dólares de capitalización de mercado

Incluso con las crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán, una avalancha de corredoras de Wall Street ha elevado sus objetivos de precios para TSMC, citando la creciente demanda relacionada con la IA y posibles aumentos de precios en 2025 para aumentar las ganancias.

Los ADR de TSMC han obtenido mejores resultados que sus acciones de Taipéi porque son más accesibles para los inversionistas extranjeros. También son fungibles, a diferencia de las acciones de Taiwán, que necesitan una aprobación regulatoria especial para convertirse en su equivalente en EE.UU.

Analistas aumentan objetivos

El repunte del lunes se produce después de que Morgan Stanley elevara su precio objetivo sobre la acción en torno a un 9%, esperando que el fabricante de chips aumente su estimación de ventas para todo el año en el anuncio de resultados de la próxima semana. El bróker también prevé que TSMC suba los precios de las obleas de silicio gracias a su gran poder de negociación.

“La estrategia de ‘marketing del hambre’ de TSMC parece estar funcionando”, escribieron los analistas de Morgan Stanley, entre ellos Charlie Chan, en una nota publicada el domingo. “Nuestras últimas comprobaciones de la cadena de suministro indican que TSMC está transmitiendo el mensaje de que el suministro de insumos de vanguardia podría ser escaso en 2025 y los clientes podrían no obtener suficiente asignación de capacidad sin apreciar el valor de TSMC”.

Los analistas de JPMorgan, entre ellos Gokul Hariharan, también anticipan que la compañía elevará sus previsiones de ingresos en la llamada de resultados.

“Esperamos que TSMC suene más constructiva sobre la demanda de aceleradores de IA”, escribió en una nota el domingo.

Las acciones de TSMC superan a sus principales pares asiáticos este año

Morgan Stanley y JPMorgan se unieron a corredores como Nomura Holdings Inc. y Mizuho Securities Co. en expresar optimismo sobre TSMC de cara a sus resultados del segundo trimestre. Se espera que el fabricante de los chips más avanzados del mundo —utilizados por empresas como Apple Inc. y Nvdia Corp.— registre un crecimiento de los ingresos del 36% respecto al año anterior, el ritmo más rápido desde el último trimestre de 2022, según datos recopilados por Bloomberg. El optimismo sobre las ganancias impulsó las acciones de la compañía de Taipéi más allá de los 1,000 dólares taiwaneses (unos US$ 31) la semana pasada.

Las acciones de TSMC estuvieron en el punto de mira hace un año cuando Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, cerró una posición de US$5.000 millones en la compañía, destacando los riesgos geopolíticos de China, que reclama la isla como parte de su territorio. Desde entonces, las acciones han seguido subiendo tanto en EE.UU. como en Taiwán.

