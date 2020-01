En el cambio del consumo, la alimentación también ha ido adquiriendo diferentes matices. Y en una clara tendencia hacia el cuidado de la salud actualmente son más los que cuidan sus hábitos alimenticios.

Así, según el último reporte de Ipsos Perú sobre Alimentación y Vida Saludable, tres de cada cinco revisarían las etiquetas de información nutricional de los productos que suelen comprar.

Los que consideran que su alimentación es más saludable revisarían más la información nutricional, que los que llevan una alimentación menos saludable (66% versus 51%), indicó Javier Álvarez, director sénior de Trends de Ipsos Perú.

Y es que, a partir del etiquetado de octógonos en alimentos industrializados, el consumidor de Lima ha adoptado diferentes actitudes.

Así, el 85% señaló que ha visto dichas advertencias, y el 37% aseguró que el impacto de estas ha sido alto en sus compras. Es decir, dejaron de adquirir casi todos los productos que tenían octógonos.

En tanto, 40% señaló que el impacto fue mediano, pues solo han prescindido de algunos de estos alimentos.

Por su parte, el 14% dijo que el impacto fue bajo y el 10% sigue comprando lo mismo, según el informe.

Javier Álvarez explicó que no todos los octógonos generan la misma preocupación, siendo el más temido el que dice “alto en azúcar”, seguido del “alto en grasas saturadas”, “contiene grasas trans” y “alto en sodio”.

Orgánicos

Ipsos Perú también explora la tendencia hacia el consumo de productos orgánicos, categoría que estaría ganando espacio al haber atraído ya al 55% de limeños.

Y son los mercados de barrio y supermercados los lugares preferidos para adquirir esos alimentos, distinguidos por haber sido producidos sin químicos.

Javier Álvarez señaló que si bien la frecuencia de consumo de esos productos podría no ser alta, el resultado refleja una demanda con alto potencial. No obstante, reconoció que algunos consumidores también podrían estar confundiendo los productos orgánicos con los naturales (no industrializados).

Y en cuanto al consumo de alimentación vegetariana y vegana, solo el 1% de limeños en cada caso mencionó seguir dicha corriente.

“Son tendencias más fuertes en el NSE A. Lo vegano cuesta más y no es accesible para todos”, anotó Álvarez.

Cifras Y Datos

Alergias. 17% de limeños señala que tiene reacciones a ciertos alimentos.

Descanso. En promedio, los limeños duermen 7 horas al día

Tabaco. 32% de limeños afirma que dejó de fumar.

Cuidando la salud y bienestar

Consultados por los hábitos de salud, el 58% de limeños aseguró que suele acudir a chequeos médicos preventivos, práctica que crece en los niveles socioeconómicos A y B, reveló el estudio de Ipsos Perú.

“La tenencia de seguros y recursos para invertir en salud claramente favorece, mientras que las personas con menos ingresos acuden al médico cuando ya está la enfermedad”, mencionó Javier Álvarez.

Asimismo, 17% de encuestados indicó consumir vitaminas y 42% usa bloqueador solar, revelando aún potencial, pues 47% refiere que no lo usa.

Finalmente, el estudio reveló que 33% de limeños asegura sentirse muy estresado. “El tráfico, las colas, muchos factores inciden en ello. Las mujeres dicen sentirse más estresadas que los hombres, pues muchas tienen, además de la carga laboral, la preocupación por los hijos”, puntualizó.