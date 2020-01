Fue un buen ejemplo de determinismo nominativo. El 31 de diciembre, un consorcio liderado por el gigante conglomerado digital chino Tencent anunció que estaba comprando el 10% de Universal Music Group, una subsidiaria de la compañía francesa Vivendi, por 3,000 millones de euros (US$ 3,400 millones). El acuerdo, discutido por primera vez en agosto, le da a Tencent una participación en una empresa cuyo catálogo abarca artistas desde ABBA y Bob Marley hasta Jay-Z y Taylor Swift.

La compra de Tencent valora Universal en alrededor de 30,000 millones de euros. Eso es notable por dos razones. La primera es que la capitalización de mercado total de Vivendi es de solo 31,500 millones de euros. Pero Universal es simplemente el componente más grande de un conglomerado que también incluye Canal+, un canal francés de televisión de pago, y Havas, una empresa de publicidad y relaciones públicas. Ambos traen ganancias de cientos de millones de euros, y Vivendi solo está ligeramente endeudada.

La segunda es que ilustra la notable recuperación de la industria de la música grabada en los últimos años. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, un organismo comercial, estima que las ventas de música grabada fueron de US$ 23,900 millones en el 2001. Para el 2014, habían caído un 40%, a US$ 14,300 millones. La industria atribuyó gran parte de la culpa a la piratería alimentada por Internet.

Sin embargo, hoy en día, Internet se ha convertido en el mejor amigo de la industria de la música. Las empresas de streaming de música, como la sueca Spotify y la francesa Deezer, han superado a la piratería con una combinación de comodidad portátil gracias a los teléfonos inteligentes y precios basados ​​en suscripción.

Por US$ 9.99 al mes, los usuarios de Spotify obtienen acceso a más de 50 millones de canciones (los verdaderos tacaños que no quieren pagar, solo tienen que aguantar los anuncios). Los altos volúmenes compensan los bajos precios. Spotify tiene más de 100 millones de usuarios que pagan, lo que ayudó a la empresa a lograr una valoración de US$ 27,000 millones en su flotación de abril. También ha ayudado a revertir la disminución de los ingresos de la industria de la música, que aumentaron un 34% desde su punto más bajo en el 2014.

El mercado de streaming está altamente concentrado. Spotify y Apple entre los dos representan más de la mitad del pastel. Sin embargo, muchas empresas están probando suerte, incluidas Google, Amazon y Tencent, cuya filial de streaming de música tiene alrededor de 35 millones de usuarios pagantes en China. El último participante es ByteDance, mejor conocido por desarrollar TikTok, una moderna aplicación de redes sociales; Resso, su servicio de transmisión, fue lanzado en India e Indonesia el mes pasado.

Esa avalancha de nuevos participantes traerá nuevos clientes, ayudando al crecimiento del mercado. También impulsará a las empresas, como Universal, que controlan la música que las empresas de streaming deben licenciar. Los ingresos de Universal crecieron un 24% el año pasado. Por lo tanto, la compra de Tencent parece un intento de obtener ganancias de ambos lados del juego.

También encaja con el gusto de Tencent por invertir en otras empresas y con su creciente presencia en la industria del entretenimiento occidental. La firma es mejor conocida por WeChat, una aplicación de chat, pago y redes sociales multipropósito con más de mil millones de usuarios. Pero tiene intereses en cientos de empresas más pequeñas. Es la compañía de videojuegos más grande del mundo: los ingresos de los juegos representaron alrededor de dos quintos de su total de 313,000 millones de yuanes (US$ 47,000 millones) en el 2018.

Posee Riot Games, los creadores de "League of Legends", un juego de e-sports cuyos partidos más importantes atraen a decenas de millones de espectadores. Tiene una participación de control en Supercell, el estudio finlandés detrás del exitoso juego móvil "Clash of Clans". Y tiene una participación de 40% en Epic Games, una firma estadounidense cuyas ofertas incluyen "Fortnite", un popular shooter en línea. Epic Games fue valorado en casi US$ 15,000 millones en el 2018.

Tencent Music Entertainment Group, la subsidiaria de streaming de la firma, cotizó en la bolsa de valores de Nueva York en el 2018. Su compañía de producción cinematográfica participó en películas como “Wonder Woman” y “Terminator: Dark Fate”, la sexta entrega de la interminable franquicia “Terminator”.

El acuerdo con Universal tampoco puede ser el final de la historia. Vivendi le ha dado a Tencent la opción de duplicar su participación al mismo precio, y ha insinuado que en el futuro podría vender aún más de Universal al gigante chino. ¿Tencent volverá?