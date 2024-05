¿Cuándo ingresa a Siderperú?

Inicio en Siderperú en el 2002. Ya para el segundo año me contrataron como colaboradora. Entonces, ya tengo 23 años formando parte de la familia de esta siderúrgica.

¿Cómo ha sido esta evolución?

En Siderperú está la escuela Technical School, ubicada en Chimbote. Ingresé en la carrera de Mecánica Industrial y al egresar tuve la oportunidad de hacer prácticas en la planta. Posteriormente, realicé prácticas en el área de Marketing, empezando mi historia en la línea de Ventas. Fui asistente de ventas, vendedora, coordinadora, también jefe de ventas y hoy estoy ocupando la posición de gerente de Ventas, donde ya tengo dos años.

¿Cuál es el balance de estos años dentro de la compañía?

Llegué a Siderperú como estudiante, a los 17 años, y empecé como practicante a los 19 años; no tenía los recursos para estudiar una carrera universitaria. En la empresa, a la vez que he ido creciendo en posiciones, también he avanzado en educación. Terminé Technical School; estudié una carrera técnica de Administración y, posteriormente, convalidé en la universidad y el año pasado terminé mi maestría. El balance es sumamente positivo.

¿Cómo es su experiencia gestionando equipos?

No he tenido problemas afortunadamente. La empresa tiene una cultura de comunicación muy horizontal, de puertas abiertas y donde se habla con verdad y respeto. En todos estos años siempre he tenido equipos regidos por esta cultura.

¿Es un reto lidiar en un sector de varones, generalmente?

El sector siderúrgico es un rubro naturalmente de hombres, pero Siderperú está esforzándose por emparejar la base. Entonces, en mi caso, los retos son varios desde que era estudiante de una carrera mayoritariamente de hombres. Demandaba esfuerzo físico porque tenía que trabajar con fierros, tubos y como mujer tenía menor fuerza; sin embargo, siempre hay una forma de salir de ese problema.

¿Ha encontrado un balance entre su vida personal y profesional?

Acabo de cumplir 41 años y mi trabajo siempre ha sido mi pasión durante todo este tiempo. No obstante, he empezado a darle equilibrio a mi vida y hoy recién puedo decir que empiezo a ver una nivelación en crecimiento personal y profesional.

¿A qué aspectos está dando mayor prioridad?

El sector donde me encuentro es bien competitivo, las mujeres tenemos que estar presentes en la mayor parte de proyectos. Dicha situación te empieza a enamorar y a veces toca postergar ciertas cosas que debemos de pensar como prioridad, como la familia. Para mí ha sido super duro el hecho de la familia; creía que la ciencia lo podía todo, pero me ha tocado darme cuenta que no es así, que realmente las mujeres tenemos un reloj biológico.

¿Qué metas tiene pendientes?

Hay varios retos, pero el más trascendental es el ser madre. Después de tres años de búsqueda, finalmente estoy embarazada. Entonces, estoy cuidando y atesorando mi estado como mi mejor logro. Tengo muchos sentimientos encontrados, pues me encanta mi trabajo, pero me toca bajar las revoluciones profesionalmente para lograr este sueño de ser madre. Mi reto ahora está en lograr equilibrar el rol de madre y de ejecutiva que me hace sentir llena.

