Sin embargo, el auge de los mercados de metales también aviva la preocupación de que las ganancias inesperadas aceleren el crecimiento de la producción ilegal, lo que perturbaría cada vez más las operaciones de las empresas mineras globales.

Los mineros informales están invadiendo los sitios de grandes minas legales en la nación andina, y los ejecutivos presentes en la conferencia de Lima dijeron a Bloomberg News que temen que los enfrentamientos empeoren a medida que suban los precios. Es un ejemplo de cómo los precios más altos de las materias primas pueden reforzar las actividades ilegales en todo el mundo, particularmente en las naciones más pobres con instituciones más débiles, lo que representa un desafío para las grandes empresas y a las autoridades.

La situación también ha dado lugar a peligrosos enfrentamientos: una de las principales mineras de oro de Perú, Minera Poderosa, ha sufrido la muerte de más de una docena de empleados en lo que el sector describe cada vez más como un conflicto abierto entre la empresa y violentos mineros ilegales.

Si bien la mayoría de las minas ilegales en Perú se centran en el oro, también hay casos de operadores de cobre indocumentados que han encontrado formas de manejar los volúmenes mucho mayores necesarios para extraer el metal que se utiliza en el cableado.

Southern Copper Corp. ha estado intentando expulsar a los mineros ilegales de uno de sus proyectos, mientras que Las Bambas, de MMG Ltd., enfrenta el desafío de limpiar el sitio de lo que se convertirá en un tercer pozo planificado. First Quantum Minerals Ltd dijo el miércoles que también ha tenido mineros ilegales en su cercano proyecto Haquira.

El director financiero de Southern Copper, Raul Jacob, dijo que evidentemente los precios más altos traen incentivos, por lo que dejar las cosas como hasta ahora, fomentaría más minería ilegal.

El ministro de Energía y Minas peruano, Rómulo Mucho, dijo esta semana que la minería ilegal se había convertido en un “gran desafío” y que el Gobierno estaba trabajando en un proyecto de ley para crear un nuevo marco para los pequeños mineros. Un plan existente para incorporar a los mineros informales al sistema ha sido criticado por tener la consecuencia no deseada de brindar a los grupos ilegales un mayor refugio del escrutinio regulatorio.

Destinos de oro

La producción de oro ilícito en la nación andina puede haber aumentado a 2 millones de onzas, o alrededor de US$ 4,500 millones, dijo Víctor Gobitz, presidente de la sociedad mineroenergética SNMPE, citando la brecha entre la producción formal y los envíos del año pasado.

Mientras que las fundiciones en Europa y Norteamérica examinan minuciosamente el origen del lingote, no ocurre lo mismo en lugares como India y los Emiratos Árabes Unidos, dijo Gobitz.

Los operadores de Perú aprovechan las lagunas legales y la falta de supervisión para aumentar sus beneficios. Las plantas procesadoras pueden registrarse como pequeños mineros a escala regional, con lo que quedan fuera del radar de los reguladores nacionales. Con el aumento del precio del oro del 80% en los últimos cinco años, estas plantas pueden financiar más minas ilegales en zonas fronterizas remotas y en la Amazonía, según Gobitz.

La industria minera formal está instando a las autoridades y parlamentarios a rastrear toda la cadena productiva, incluido quién produce, comercializa y utiliza suministros como explosivos, y dónde se exportan los lingotes para su refinación final. Ha habido cierta reacción por parte de quienes defienden a alrededor de medio millón de personas que trabajan en condiciones precarias en Perú.

Gobitz dijo que quienes se benefician son personas que tienen plantas de tratamiento, que muy probablemente financian a pequeños mineros y aquellos que venden suministros críticos. Agregó que esta actividad surge en un entorno de precios altos y un Estado con alcance limitado en estas áreas remotas.

