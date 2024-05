- ¿Hay confianza para la inversión?, ¿Qué avances han tenido con la PCM en su última reunión?

Para que regrese la inversión privada hay que construir un stock de inversiones que nos permitan navegar por esa lenta y engorrosa ley de procedimientos administrativos del Estado para poder retomar esa senda de crecimiento. Le hemos dicho que está en sus manos acortar esos plazos.

Les hemos comentado que necesitamos señales que sean contundentes y que tengan impacto rápido para poder crecer sobre, por ejemplo, la lucha contra la inseguridad. Sin seguridad es muy difícil promover la inversión pequeña y grande.

- ¿Sobre qué otros sectores se necesitan señales de cambio para generar la reactivación de la economía?

Es importante dar señas de una mejor administración pública, administrar mejor los temas como la salud. En vez de pensar en los mega hospitales y tener estos indicadores pésimos de atención al ciudadano, ¿por qué no seguir los ejemplos que ha habido de Asociaciones Público-Privadas? Tendríamos una inversión rápida y cierre de brechas en la salud.

- ¿Creen que EsSalud debería reestructurarse?, ¿debería ser de gestión privada?

EsSalud vive exclusivamente de los aportes de los empleadores en beneficios de los trabajadores, el Estado participa solo como empleador y contribuye con menos del 30%, pero son muchas más las demandas por salud.

Hay una parte muy irregular y es que se le ha asignado a dedo al presidente del directorio, todos los poderes que ostenta el directorio. El presidente, que además es nominado a dedo por el ministro de Trabajo, no tiene siquiera las condiciones. Si es que tuviera gobernanza EsSalud, se nombraría al presidente entre los miembros del Consejo Directivo y como órgano colegiado se toman las decisiones y las responsabilidades comenzaría a mejorar.

- Otro cambio del que se ha hablado recientemente es la propuesta de una nueva ley agraria, ¿qué plantearían?

Hay que reponer las leyes, pero claramente no hablamos del Bono Beta porque es un derecho laboral adquirido. Sí se pueden dar algunas otras compensaciones, quizás en lo tributario, en la reinversión de utilidades, tomando en cuenta que el agro formal constituye hasta el 36% de la fuerza laboral en el Perú. También hablábamos de reforzar el Senasa y el INIA para poder ampliar los mercados.

Una de las cosas que están proponiendo es volver al 15% de Impuesto a la Renta, pero creo que no será suficiente. Necesitamos hacer otras medidas.

- ¿Qué otros temas han propuesto a la PCM?

Respecto a la minería ilegal, hemos duplicado la producción de oro ilegal y con ello la violencia. Las soluciones y propuestas sobre este tema son, en vez de cortar esto, tratar de formalizarlo con una ley que no sea una REINFO, que es solo una declaración jurada con barreras muy bajas, y también fiscalizar las plantas de procesamiento.

El premier nos comentó que le parece inconcebible que para formalizar la minería tengan que intervenir 14 instituciones del Estado y claramente deberíamos apuntar a que sea una sola.

- ¿Se han fijado plazos de lo que les gustaría ver antes de julio o antes de que termine el año?

No, no hemos fijado los plazos, sabemos lo complejo que es para el Estado, con que tengan algunos resultados pronto puede ayudar. Les hemos dicho que estamos dispuestos y sugerimos reforzar las mesas de trabajo.

- ¿Existe la posibilidad de que se desactiven las mesas ejecutivas?

Al contrario, el ministro de Economía encuentra mucho valor en las mesas ejecutivas. El comentó que se había perdido esta práctica de reuniones periódicas con gremios, que incluso eran semanalmente. Nos sugirió mejorar esas mesas ejecutivas, dotarlas de un refuerzo técnico, que tengan un inicio y un fin.

- Respecto al paquete de facultades legislativas, ¿cree que tienen una dirección clara a lo que se espera para la reactivación?, ¿con qué medidas no están de acuerdo?

Nuestro pedido es que el uso de todas esas facultades esté en torno a la reactivación. Nos quedó pendiente conversar con sobre un tema tributario, pues resulta una traba que en la legislación se haya puesto un límite al gasto financiero en función de las utilidades operativas de cada empresa. Con esto no puedo considerarlo como un gasto fiscal si es que los intereses son mayores a un porcentaje de la utilidad operativa, esto resulta inconveniente porque cuando uno inicia una empresa los flujos son negativos y el ebitda es muy pequeño y no considerar como un gasto fiscal los intereses es una sinrazón.

- El MEF también ha hablado de la reestructuración de Sunat, ¿cómo creen que debería ser este cambio?, ¿estarían de acuerdo con reducir los regímenes tributarios como se plantea?

Me parece que Sunat debe tener claro un objetivo. No deberíamos agobiar al contribuyente, sino más bien acompañarlos a transitar a la formalidad, ese debe ser el rol principal de Sunat , ampliar el número de contribuyentes y poco a poco tener menor presión tributaria todos.

Estamos de acuerdo con simplificar los regímenes, hay muchos, reduciendo el número de regímenes ayuda a transparentar y generar confianza. Los cambios deben ser graduales y explicados.

- El último reporte de S&P muestra que el Perú está al borde de la pérdida del grado de inversión, ¿cree que podría empeorar la situación en el corto o mediano plazo?

Al caer el país a un grado menos, si no tenemos el mismo grado de riesgo, ya caímos las empresas fuera del grado de inversión. Esto ya tiene un impacto para nosotros, se nos va a encarecer el crédito y se tiene que pensar cómo recuperar ese grado de inversión.

- En el caso de Petroperú, ¿cree que podrían ingresar inversión privada?, ¿deberían tener un 51% de participación privada?

Petroperú es una “papa caliente”, es una empresa que hacía primero y luego le pedía plata al Estado para que reponga y lamentablemente no tiene un propósito esta empresa. Creo que si se le propone a un privado administrar Petroperú va a decir que no, se le tendría que pagar un montón porque no tiene seguridad de que vaya a contar con recursos para poder administrarla .

- En cuanto al empleo, se vienen reduciendo los puestos formales, ¿esperan una recuperación desde el lado privado o creen que seguirá en rojo?

Creo que tenemos la oportunidad de mejorarlo. Vemos que hay indicadores, abril fue el mejor mes del año, ya desapareció la influencia del Fenómeno de El Niño, que nos ha acompañado por más de dos años en el sector agrario y eso es lo que generó menor empleabilidad. La otra cosa que generó menor empleabilidad en el agro fue el tránsito a la informalidad de esas empresas que estaban en el régimen agrario.