Bitel, por ejemplo, destinará hasta US$ 52 millones en distintitas líneas. “En servicios móviles, estamos enfocados en un nuevo espectro (2300 Mhz y AWS-3, adjudicadas en octubre) para mejorar el servicio en zonas urbanas y vamos a seguir ampliando cobertura 4G en zonas rurales. Queremos crecer 8.1% en nuestros ingresos totales”, comentó su gerente general, Pham Anh Duc, en junio pasado.

El foco de esta telco, que ya desembolsó US$ 750 millones en nueve años, es invertir en transformación digital, fibra óptica para el hogar y en servicios digitales extra, como telemedicina y la teleducación.

Otra telco que también viene desplegando infraestructura es Claro (América Móvil). Esta empresa tiene proyectado desplegar 3,000 kilómetros de fibra óptica terrestre de larga distancia (long-haul) el próximo año. A lo que se suma la puesta en funcionamiento de su data center en Villa El Salvador (VES) que consta de 100 metros cuadrados de sala blanca, con una inversión inicial cercana a los US$ 20 millones.

Solo el año pasado, destinó US$ 300 millones en proyectos para impulsar el crecimiento de los servicios residenciales, con miras a incrementar sus conexiones residenciales en doble dígito en relación al 2022, lo cual representaría una aceleración en la captación de clientes. Para el 2024, esta compañía proyecta volver a invertir US$ 300 millones, con foco en seguir aumentando su capacidad de operación, transporte de datos, cobertura de servicios fijos y tecnología 5G.

En tanto, Entel desembolsó US$ 150 millones el 2023 y, en abril de este año se conocerá el presupuesto de inversiones para Perú, durante la sesión de Junta de Accionistas. Alexis Licci, gerente general de la firma, comentó que las inversiones del 2023 estuvieron enfocadas en aumentar la capacidad de la red para cubrir las necesidades de mayor tráfico.

Adicionalmente, esta empresa también apuesta en la fibra óptica tras la compra de PangeaCo de Telefónica, conjuntamente con el fondo de inversión KKR. Es así que, en el 2024, Entel tendrá 2 millones de home passed de fibra (unidades residenciales dentro del área de cobertura) y en el 2026 superará los cinco millones de home passed.

Más allá de telcos: oportunidad de las regionales

Otras firmas también vienen destinando recursos en fibra, como son las empresas de telecomunicaciones con presencia en regiones, que están viendo una oportunidad en la expansión de fibra óptica o la compartición de la misma, como una oportunidad de crecimiento.

Un ejemplo de ello es Waoo, con presencia en Junín, Loreto e Iquitos, que se alista a expandir su presencia en la capital, tras lograr un acuerdo con PangeaCo, que le permitirá llegar a 2.6 millones de hogares el próximo año con fibra óptica. Actualmente, su cobertura en Lima es a cuatro distritos (San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena y Surco).

Como resultado de este convenio, se tiene previsto sumar a 20 distritos adicionales. Para el primer trimestre del 2024 destinará US$ 1 millón en cambiar todo su equipamiento que va al cliente con tecnología de “última generación”.

Wow, con cobertura en Apurímac, Huancavelica, Ica, Moquegua, Tumbes y desde el tercer trimestre en Ayacucho, Lambayeque, Loreto, San Martín y Ucayali, se proyecta -en cambio- a inversiones por cerca de US$ 50 millones, las cuales se darán en los próximos dos años y que se destinarán, principalmente, a expandir la red en regiones (fibra óptica).

Mientras que MiFibra, empresa de servicios de internet de fibra óptica con operaciones en el norte, logró un acuerdo con el fondo de inversión Scale Capital, a través del cual se logra un aporte de capital para adquirir hasta el 70% de la firma tecnológica.

Si bien el aporte exacto se mantiene en reserva, se conoce que está bordea los US$ 30 millones. Carlos Villegas, gerente general de MiFibra, manifestó que con la inyección de capital de Scale Capital se realizará el despliegue de nueva infraestructura de fibra óptica, para llegar 1.5 millones hogares.

Tiene la meta trazada de llegar a nuevas regiones como Junín, Cajamarca, Arequipa y Cusco.

Las otras inversiones

Gtd, firma de telecomunicaciones y tecnología, dio luz verde este año a una inversión anual de US$ 20 millones para lo próximos cinco años, con el fin de continuar desplegando fibra óptica en Perú.

Esta cifra es parte de un plan quinquenal, de US$ 100 millones, destinados a fortalecer la red local de 5,000 kilómetros de fibra óptica y la de los data centers. Ello va de la mano con una apuesta más a nivel Latinoamérica de entre US$ 500 millones y US$ 600 millones.

En cambio, la colombiana ISA, el grupo de transmisión de energía y redes de telecomunicaciones anunció -en octubre- un acuerdo para deshacerse del 100% de su participación indirecta en Internexa Brasil, su filial mayorista de conectividad en fibra óptica, que también opera en Argentina, Chile, Colombia y Perú.

La operación, sujeta a la obtención de las aprobaciones de las autoridades brasileñas, se enmarca en la estrategia de centrarse en el negocio de telecomunicaciones. Intenexa Perú, adelantó, que destinada cada año US$ 7 millones en la expansión (de fibra óptica) y su mantenimiento.

Igualmente, Internet para Todos (IPT), la empresa desarrollada por Telefónica junto a Meta (Facebook), BID Invest y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), prevé destinar en 2024 US$ 20 millones para conectar a 2.7 millones de peruanos con servicios 4G (internet y voz).

