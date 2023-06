LEA TAMBIÉN Claro y Entel ganan más líneas móviles en prepago y pospago, ¿qué pasa con Bitel y Movistar?

¿Cómo han sido los resultados de Entel en Perú al primer trimestre del año?

Hemos crecido 4% en nuestros ingresos en lo que son los servicios de pospago tanto de personas y de empresas. Si vemos solo servicios móviles estamos en 25.1%, lo que implica que ya tenemos un cuarto del mercado peruano de telefonía móvil.

¿Cómo esperan cerrar el año?

Esperamos crecer cerca de 7% en ingresos e incrementar el EBITDA en 20%, de manera similar al año pasado. Todo eso con el objetivo de llegar a un 30% de participación de mercado en el segmento móvil.

¿Cuántos años les tomará alcanzar esa meta de 30%?

Difícil hablar de tiempo. No me atrevo a decir un año, dos años o tres años, pero esperamos que sea bastante pronto.

Antonio Buchi, gerente general de Entel en Chile, adelantó el mes pasado que se invertirá en Perú US$ 150 millones para el 2023, ¿a qué lo destinarán?

Parte importante de estas inversiones estarán enfocadas en aumentar la capacidad de la red para poder cubrir todas las necesidades que demanda el mayor tráfico. También se va a destinar en otros tipos de soluciones relacionadas con los aumentos de cobertura y para llegar a más lugares donde no hay cobertura de red móvil. A la par iremos preparándonos y actualizándonos para dar un mejor servicio a nuestros clientes desde el punto de vista de la digitalización, lo que implica ir mejorando todas nuestras plataformas para una mejor experiencia de servicio.

Ustedes al igual que Claro participaron en la licitación de las bandas 4G que ganó Bitel y está pendiente el reordenamiento de la banda 3.5 GHz para una futura licitación, así como despliegue de 5G ¿participarán de ella?

Siempre son decisiones que vamos revisando. Actualmente tenemos una buena posición de espectro ya que hemos participado en una serie de concursos y hemos tenido buenos resultados. Nosotros ya podemos ofrecer 5G en la medida que se reordene el espectro de la mano con el marco regulatorio. Obviamente vamos a revisarlo y dependiendo de las condiciones, si participamos en las nuevas licitaciones.

¿Planean comprar activos?

Siempre estamos evaluando permanentemente las posibilidades que hay en el mercado para ver si compramos o no activos que puedan ser interesantes.

Movistar está analizando el desarrollo de redes neutras, lo que implica la compartición de infraestructura ¿estarían a favor de ello?

Estamos muy abiertos en evaluar todas las posibilidades que permitan principalmente mejorar la cobertura hacia zonas alejadas. Los escenarios de infraestructura compartida son una gran oportunidad para poder llegar a zonas donde económicamente es menos factible que pueden llegar las cuatro operadoras del mercado. Se irá analizando si esta alternativa permita que sigamos teniendo un servicio de calidad y diferencial hacia nuestros clientes. Con la compartición de infraestructura, además, hay un ahorro de costos.

Respecto del servicio a empresas, ¿cómo está avanzando en este mercado?

Tenemos un market share superior al de personas, de 32%. Hasta ahora estamos enfocados en el servicio móvil para empresas, sin embargo, también participamos en otros tipos de soluciones como ofimática. Esperamos seguir penetrando fuertemente este sector ya que tenemos espacio para crecer.

“Medida cautelar del Osiptel está generando una distorsión en el mercado”

El Cuerpo Colegiado del Osiptel, el 22 de mayo, emitió una cautelar prohibiéndoles a ustedes, además de Claro y Bitel, el uso de aplicativos móviles de venta al detectarse casos de venta ambulatoria. ¿Existen otros canales de venta además de las apps móviles?

Nino Boggio (gerente central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales): Hay que diferenciar lo que es un canal de venta de lo que es un mecanismo de contratación. El canal (de venta) puede ser presencial, virtual o por la página web entre otros. Pero las apps son mecanismos de contratación que están aprobados por el regulador (Osiptel). La app móvil es un mecanismo que, por excelencia, sirve para cerrar la brecha digital. Por lo tanto, no es un canal de ventas sino un mecanismo para contratar servicio de telecomunicaciones .

Entonces, ¿cuál es su postura sobre la medida cautelar?

Si bien la respetamos, no estamos de acuerdo con la medida dictada por el Cuerpo Colegio Permanente del Osiptel y de hecho hemos ejercido nuestro derecho de oponernos a los argumentos que lo sustentan porque van en contra cierre de la brecha digital. ¿Cómo podemos brindar servicios de telecomunicaciones en zonas rurales? No hay otra forma que no sea a través de la app móvil. La app móvil sirve para contratar el servicio, que es distinto al canal de ventas. No se puede mezclar el canal de ventas con un mecanismo de contratación. Eso es lo que ha hecho el Cuerpo Colegiado.

¿Le han respondido desde el regulador?

Nino Boggio: Hemos impugnado la medida cautelar, pero aún no la resuelven. Seguiremos ejerciendo nuestro derecho en contra del proceso.

Claro sostiene que este es un tema de mercado y no de competencia desleal como indica la cautelar; mientras que Movistar indica lo contrario ¿Qué es para ustedes?

Nino Boggio: Esta medida cautelar si genera una distorsión y un monopolio exclusivo del uso de la app por parte de un solo operador (Movistar), porque se le ha prohibido este mecanismo de contratación a tres operadoras, mientras que un solo operador lo puede usar, lo que sí genera un tema de competencia desleal. Con la decisión del Osiptel se ha cercenado la posibilidad de hacer ventas de servicios en las zonas rurales.

¿Consideran al igual que Osiptel está creando un monopolio de facto?

Nino Boggio: Sin duda, porque hay un operador que si puede usar las apps móviles y otros tres que no podemos.

A pesar de que Osiptel aún no resuelve, ¿están cumpliendo con la medida?

Nino Boggio: Estamos cumpliendo con la medida, pero sí hemos presentado nuestro rechazo a la cautelar. El Cuerpo Colegiado, ciertamente, podría modificar la medida o levantarla, aunque el procedimiento de fondo va a seguir. Está es una medida cautelar que está generando una distorsión en el mercado. No tiene nada que ver un mecanismo que sirve no solo para contratar servicios sino una serie de transacciones adicionales con la venta itinerante. Ese es el error.

