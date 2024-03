Gestión conversó con José Gamboa y Gonzalo Yrigoyen, fundadores de la aplicación móvil que tiene un modelo de negocio B2B y que, al cierre del 2023, tuvo una facturación de US$ 200,000. Tras ganar el Tec Prize- competencia organizada por el Tecnológico de Monterrey entre más de 150 startups de la región- los emprendedores peruanos han decidido ingresar al mercado mexicano.

“Excuela es un sistema de educación móvil dirigido a personas que tienen poca formación y limitado acceso a tecnología. En ese sentido, hemos venido trabajando con empresas de sectores como el financiero y agro, enfocados en su primera línea operativa. Formamos a los operarios de empresas agrícolas, pero también a los productores, a través de asistencia técnica y educación y ahora, de la mano del Tecnológico de Monterrey buscamos tener presencia en México”, detalla Gamboa.

LEA TAMBIÉN: La personalidad de fundadores de startups puede predecir el desempeño de un emprendimiento

Este modelo de negocio hizo que Excuela levantara un capital pre-semilla de US$ 700,000 entre inversionistas ángeles y los fondos del BID LAB (entidad del Banco Interamericano de Desarrollo). De hecho, este último es el caballo de batalla para la internacionalización de la startup.

“En marzo inicia el proceso de colaboración con el Tec. de Monterrey como parte del Tec Prize, que involucra un acompañamiento en el desarrollo del proyecto en el país que, muy probablemente podría terminar en una alianza. El inicio de esta aceleración junto con el evento con inversionistas al que el BID nos ha invitado a participar representa una gran oportunidad para nosotros”, sostuvo Gamboa.

La estrategia

Según Gonzalo Yrigoyen, han diseñado un plan de crecimiento y de nuevo levantamiento de capital para cierre de este año e inicios del siguiente. “Tenemos la meta de alcanzar una facturación US$ 1 millón para abrir una ronda semilla entre los US$ 3 y US$ 5 millones a finales de año o inicios del 2025. Es un objetivo ambicioso, pero como va presentándose el panorama y las oportunidades que vemos, creemos que vamos a cumplir el objetivo de quintuplicar nuestro crecimiento”, detalla el director de Operaciones.

Actualmente, Excuela acaba de firmar una alianza con Centrum PUCP para que se ofrezcan contenidos académicos a través de la plataforma de la startup. “Nuestra app tiene un sistema de aprendizaje muy parecido al de Duolingo. Las personas aprenden a través de las preguntas y correcciones. Esto genera data y nos permite hacer un acompañamiento al usuario. Con esta alianza estratégica pensamos que se pueden ofrecer diplomados con un costo 90% menor de lo que puede costar uno en modalidad presencial”, detalla Gamboa.

De esta forma, han desarrollado un sistema de educación con una completación del 85%, a diferencia de otros esquemas tradicionales de educación a distancia. Actualmente, la plataforma ya cuenta con más de 15,000 usuarios en el año que viene operando y trabaja con compañías de Perú, Chile y Brasil donde las industrias con mayor demanda son minería, pesca, agro, servicios financieros, entre otros.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.