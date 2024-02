Sarah Tavel, socia de Benchmark —un fondo americano de venture capital de más de US$ 400 millones enfocado en startups de tecnología, y que cuenta en su portafolio con empresas como Airtable, Asana, Uber y eBay, entre otras—, sostiene que los fundadores sobresalientes de startups en etapa de crecimiento acelerado (o scaleups) son propensos al riesgo, altamente responsables y orientados a la acción, y exhiben un alto grado de urgencia (1).

¿La personalidad de los fundadores influye en el éxito de sus emprendimientos? Un reciente estudio (2) con data de más de 21,000 scaleups y que utiliza el modelo big five (3) de personalidad —que mide estabilidad emocional, extraversión, amabilidad, responsabilidad y apertura a la experiencia— encontró que la apertura a nuevas experiencias y la responsabilidad son altamente influyentes para impulsar la innovación y la adaptabilidad en scaleups. La preferencia por la variedad, la novedad y el hacer cosas nuevas, que es consistente con el papel del fundador, es el rasgo más presente en los creadores de la muestra.

Ciertos rasgos de personalidad están vinculados a ciertos resultados, lo que sugiere que las personalidades de los fundadores pueden ayudar a predecir el desempeño de una startup. El estudio hizo un match entre ocupaciones y personalidades, y logró identificar que cierto tipo de fundadores (realizadores), por ejemplo, suelen ser excelentes CEO, líderes financieros y líderes de operaciones, mientras que otro tipo de fundadores (luchadores) se desempeñan muy bien como líderes de tecnología, de producto o comerciales.

Otro hallazgo relevante es que las personalidades de los fundadores y la combinación de personalidades en el equipo fundador tienen un impacto material y significativo en las probabilidades de éxito. Los emprendimientos con tres o más fundadores tienen más del doble de probabilidades de éxito que las startups fundadas individualmente.

El estudio es muy relevante para el ecosistema de las startups, pero también lo es para esas organizaciones que necesitan transformarse, innovar e inyectar energía a startups en contextos más tradicionales. Comprender los perfiles de personalidad en los equipos permite capitalizar fortalezas y navegar efectivamente a través de las complejidades de las dinámicas interpersonales (4). Las organizaciones pueden identificar qué características tiene cada líder de área, y construir y potenciar equipos humanos —clústeres de innovación— que mejoren el trabajo en equipo, la toma de decisiones y los resultados del negocio (5).

SOBRE EL AUTOR Alvaro Collas Tiene más de 20 años de experiencia en posiciones de liderazgo en banca, tecnología, recursos naturales, consultoría y como emprendedor. Se especializa en la búsqueda y selección de talento, evaluación de liderazgo y planes de sucesión en los sectores industriales, servicios financieros y servicios de tecnología. Es mentor y emprendedor Endeavor.