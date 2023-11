La firma alemana Siemens Energy quiere reducir costes en Gamesa por valor de US$ 436 millones hasta 2026 y para ello simplificará las estructuras en la compañía española de aerogeneradores y se centrará en determinados productos y regiones, especialmente Europa.

Siemens Energy dijo este martes en un encuentro con analistas que Gamesa centrará su actividad de instalaciones eólicas en tierra basándose en criterios como “la existencia de normativas y políticas favorables y la obtención de importantes beneficios, lo que permitirá optimizar la huella industrial de la compañía”.

Siemens Energy consideró que su filial eólica Gamesa “ha sufrido graves contratiempos que han impactado en el sólido rendimiento de los demás negocios”.

“El cambio de rumbo de Siemens Gamesa sigue siendo nuestra máxima prioridad y ahora tenemos un camino definido y un plan de acción para alcanzar el punto de equilibrio (break-even) en el negocio eólico para el año fiscal 2026 y volver a la rentabilidad a partir de entonces”, aseguró el presidente y consejero delegado de Siemens Energy , Christian Bruch.

Gamesa tuvo en el ejercicio 2023, que finalizó en septiembre, una pérdida operativa de US$ 5,000 millones (pérdida de US$ 1,023 millones un año antes) y su matriz pronosticó que perderá en 2024 unos US$ 2,183 millones y que no volverá a tener beneficios hasta dentro de dos años.

Siemens Energy prevé tener pérdidas en el negocio de energía eólica de Gamesa, como mínimo, dos años más y que Gamesa vuelva a la rentabilidad en el ejercicio 2026.

En su primer día del inversor desde que el Gobierno germano decidió acudir a su rescate, algo en lo que también trabaja el Gobierno de España, Siemens Energy reiteró que el negocio eólico se estabilizará y alcanzará el punto de equilibrio en el ejercicio fiscal 2026, como ya dijo la semana pasada al presentar los resultados de su ejercicio 2023.

Posteriormente Siemens Energy prevé que el fabricante español de aerogeneradores tendrá “un crecimiento rentable, gracias a un plan claro, una cartera de producto simplificada, la optimización de la huella industrial y unos procesos y control reforzados”.

En su tercer día del mercado de capitales, que se ha celebrado hoy en Hamburgo (norte), Siemens Energy ha presentado a los analistas e inversores su plan estratégico.

A través de una revisión técnica en las instalaciones en tierra (onshore) Siemens Energy ha identificado las deficiencias con mayor impacto en ese negocio y prepara medidas correctivas.

En las instalaciones en el mar (offshore), Gamesa aumenta la capacidad de producción de sus fábricas para satisfacer la demanda de los clientes y ejecutar la cartera de pedidos.

“El refuerzo de la excelencia operativa con iniciativas específicas para cada planta, una mayor selectividad comercial y la aplicación de medidas de ahorro de costes aumentarán la rentabilidad”, dijo Siemens Energy en un comunicado.

Ahora las prioridades para 2024 son solucionar los problemas de calidad de las turbinas para instalaciones en tierra de Gamesa, reducir costes y solucionar otros problemas en el negocio de instalaciones eólicas en el mar.

En concreto, Gamesa tiene problemas de calidad con sus turbinas 4.X y 5.X para plataformas en tierra.

De momento, la comercialización de las turbinas 5.X está paralizada.

Bruch dijo que de 50,000 turbinas un 4% tienen problemas y el 96% restante funcionan.

Debido a los problemas de Gamesa, Siemens Energy va a recibir avales estatales para préstamos por valor de US$ 8,190 millones para poder seguir adelante y suministrar los enormes pedidos que tiene por valor de US$ 122,285 millones.

Siemens Energy espera márgenes del entre el 7% y el 9% en la transformación de la industria, de entre el 9% y el 11% en las tecnologías de redes y entre el 10% y el 12% en los servicios de gas para el año fiscal 2026.

Las tres áreas de negocio representan el 70% de los ingresos de Siemens Energy .

