Así, el regulador planea presentar un proyecto de ley para elevar el monto máximo de las multas, actualmente establecido en 200 UIT, que impone a las entidades supervisadas que incumplen con la ley de bancos.

“En Perú, la sanción tope que la SBS puede poner es de casi un millón de soles, lo que buscamos es elevarlo hasta las 5,000 UIT (S/ 25.7 millones)”, anunció el titular de la superintendencia, Sergio Espinosa, durante su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

Sostuvo que organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y el Comité de Supervisión de Basilea, califican el monto de la multa vigente como una limitación a las atribuciones de supervisión y sanción de la SBS.

Aún se está terminando de pulir el esquema, pero el objetivo es establecer un doble vínculo relacionado con las 5,000 UIT o con un porcentaje de los activos que maneja la entidad multada, comentó.

Según Espinosa, una sanción pecuniaria debe resultar en un aprendizaje de la institución a fin de que evite incurrir nuevamente en el mismo error; sin embargo, el monto vigente es muy bajo y no cumple dicho rol disuasivo.

“Al ser una multa mínima, la incorporan a la ganancia que obtienen de algo que no deberían haber hecho; entonces la sanción no cumple ninguna función, sino que se convierte en un costo más de su operación”, advirtió.

Inteligencia Artificial

El superintendente señaló también que el número de reclamos en contra del sistema financiero, que se acentuó en el 2022, viene decreciendo. En el 2023 se registró una caída de 9% en este indicador y este año se proyecta una disminución de 7%.

“Hay mucha capacidad inventiva para crear nuevas comisiones y debemos estar alertas para cuando se detecta algún cobro que no responde a un servicio y, por lo tanto, debe ser eliminado”, manifestó.

Asimismo, indicó que se tratará de mejorar las condiciones de regulación para que los estándares de seguridad con los que trabajan las entidades financieras sean superiores y los fraudes disminuyan.

Un gran reto es incorporar herramientas tecnológicas como la Inteligencia Artificial (IA), que se puede utilizar para supervisar la conducta del mercado, enfatizó Espinosa. “En la SBS tenemos algunos procesos donde se está trabajando con IA y permiten que el ser humano se pueda dedicar a ver el fondo del asunto y no tanto a recolectar información”, explicó.

Ventanilla

Además, la SBS buscará permitir el uso de la ventanilla para operaciones sin restricción.

“Hoy todo se paga a través de los bancos, pero están estableciendo una práctica que solo permite hacerlo mediante app o web y no en ventanilla. El problema es que si no eres cliente de la entidad no puedes ingresar. Por ello, buscaremos que no se restrinja el canal físico para estas cuentas de recaudación”, adelantó.

Riesgos. La brecha en educación financiera, la existencia de inadecuadas prácticas comerciales de parte de los agentes financieros y el incremento de la criminalidad y ciberdelincuencia a manera de fraudes, conforman un “cóctel” de riesgos para el consumidor, advierte el superintendente.

