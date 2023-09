El monto y las condiciones de transacción no han sido revelados, pues la firma fundada por Hory Chlimper en 1996 se caracteriza por ser reservada. Sin embargo, a varios actores del sector la noticia no los ha tomado por sorpresa, pues la agrícola llevaba varios años en intentos de venta.

Fuentes del sector indicaron a Gestión que la firma poseedora de tres fundos en Ica y Barranca (Lima) “estaba en el mercado desde 2017″, pero que el negocio no se concretaba porque la expectativa del valor de venta no se ajustaba a las ofertas que recibían de diversas compañías, principalmente del exterior.

“Durante los últimos cinco años hubo varios intentos de venta, pero ninguno llegaba a cerrarse”, comentó otra fuente.

De acuerdo con el último reporte presentado a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) por Agrokasa Holdings S. A., compañía propietaria del 87.49% de Sociedad Agrícola Drokasa (Agrokasa), sus principales accionistas son Hugo Kahan (17% de participación), David Chlimper (11%), Aldo Kahan (10%), Gustavo Kahan (10%), María Kahan (7%), María Labarthe (5.7%), José Chlimper (5.4%), Myriam Chlimper (5.4%), y Cecilia Chlimper (5.4%).

Gestión intentó comunicarse con el gerente general de Agrokasa, José Antonio Castro, y con el accionista José Chlimper para conocer más detalles sobre la transacción y sus motivos, pero no obtuvo respuesta.

La situación de la agroexportadora

Con respecto a la situación actual de los activos de la empresa, Jorge Ramírez, gerente de Netafim Perú y ex-CEO de Camposol (2016-2021), sostuvo que “agrícolamente hablando, uno ve los campos sembrados y sus cultivos son muy buenos, bien mantenidos y con excelente rendimiento, de los mejores que hay en el país”.

Sin embargo, los resultados económicos de la firma en el 2022 no fueron positivos. Sus ventas ascendieron a US$ 130 millones, un monto 12% menor que el de 2021. Esta contracción se debió a menores envíos de palta y una caída en los precios de esta fruta y también de los arándanos, uvas y espárragos. En consecuencia, el año cerró con pérdidas por US$ 8 millones.

En el pasado, se alternaron años de ganancia y pérdidas: en el 2021 las ganancias fueron de US$ 35.3 millones mientras que en el 2020 de menos US$ 13 millones y en el 2019 de US$ 24.1 millones.

César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, agregó que en lo que va del año el ebitda logrado por la compañía es de entre US$ 6 millones y US$ 7 millones, que desde su punto de vista es “bastante pequeño” para sus niveles de endeudamiento, que rondan los US$ 180 millones.

“Eso les deja muy poco margen para poder pagar. A corto plazo, el ebitda les permitiría cumplir con sus obligaciones por dos o tres años, es decir, no tendrían un riesgo de liquidez, pero a largo plazo sí había un riesgo de solvencia”, manifestó.

Situación difícil para el sector

Por su parte, Ramírez sostuvo que Agrokasa, al igual que todo el sector agroexportador, ha afrontado duros y consecutivos golpes en los últimos 18 meses: el incremento de los fletes por la crisis de los contenedores; el aumento del costo de la urea; la conflictividad social, que impidió trasladar mucha fruta; el cierre del mercado ruso, que obligó a las empresas a recurrir a intermediarios; y el incremento de las tasas de interés.

Todos estos factores han impactado en la industria, pero las compañías más grandes pueden resistir los embates de mejor manera, señaló Romero. “Por ejemplo, las ventas de Camposol también han ido desacelerándose, pero esta empresa cuenta con un endeudamiento neto que no supera ocho veces (su patrimonio), que de por sí es alto, pero en el caso de Agrokasa su endeudamiento neto es de más de 10 veces (su patrimonio) y, al tratarse de una empresa más pequeña, eso la coloca en una situación muy difícil”, explicó.

Los activos que adquiere el Grupo Hame

Agrokasa exporta paltas, uvas, espárragos y arándanos. Posee tres fundos: La Catalina y Santa Rita, en Ica, y Virgen de Las Mercedes en Barranca, que ahora pasarán a manos del Grupo Hame. Además, cuenta con cuatro packings: uno para espárragos, otro para palta y arándanos, y los otros dos para uva de mesa.

En tanto, el Grupo Hame exporta aceite de palma, banano, palta, entre otros. Además de cultivar palta Hass en Guatemala, posee una finca de este fruto en Colombia. Según Ramírez, la compra de Agrokasa podría servirle de oportunidad para ampliar su número de ventanas comerciales.

