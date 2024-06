El presidente y gerente general de Perumotor, Carlos Fernández, manifestó que la inversión proyectada para este año es de US$ 16,100,000, equivalente a la incorporación de 8,800 metros cuadrados (m2) al portafolio, entre tiendas y talleres de mantenimiento postventa que se situarán en Lima, Arequipa y Moquegua. Al detalle, son cinco locales que se aperturarán en Lima; dos en Arequipa y uno en Moquegua, el cual se inauguró en enero último.

“En el primer trimestre el mercado ha caído 13%, pero nosotros hemos aumentado ventas en 15%. Para cierre de año, nuestra proyección es crecer 25% en ventas, siendo que el 20% de este avance será contribuido por estas aperturas”, indicó el representante.

Perumotor a la fecha ha concentrado su presencia, sobre todo, en la parte sur del país, donde Arequipa tiene liderazgo con 13 sucursales de la compañía; seguido de Tacna, Juliaca, Ica, Chincha y más reciente Moquegua, con un total de 8 establecimientos. Adicionalmente, la marca también tiene presencia en Lima con cinco locales; sin embargo, el foco está en potenciar aún más esta plaza con las inauguraciones programadas para este año.

“Queremos consolidar las operaciones desde Lima hasta la zona sur del Perú, donde solo nos falta Cusco. Llegar a este destino está en los planes y nos encantaría poder concretarlo este año”, adelantó Fernández.

Y si bien, de momento, el norte no aparece en los planes a corto plazo de la empresa, el ejecutivo no descartó que se ingrese a esta plaza más adelante. “Los inventarios, los stock, las campañas publicitarias, entre otros, están primero mirando a Lima y el sur; posteriormente, veremos el norte y quizá el oriente”, añadió.

Presidente y gerente general de Perumotor, Carlos Fernández.

Lima, la del ticket alto

Con el fortalecimiento de sus sucursales en Lima, Perumotor se perfila a cerrar el año con la venta de 10,000 unidades a nivel nacional; luego de que en el 2023 culminó con 7,000 vehículos transaccionados. Actualmente, la capital del país representa solo el 8% de las ventas totales de la empresa; en tanto, la meta es que su representatividad pueda escalar a un 20% dentro de la comercialización del portafolio.

“A nivel mercado, de cada 1,000 autos que se venden en el país, 600 se concretan en Lima. Por eso, queremos llegar con más fuerza a esta zona”, destacó.

Además, Fernández resaltó la ventaja que tiene Lima con respecto a provincia, en torno a vehículos de un ticket más alto, con una diferencia que alcanza incluso los US$ 6,000 por cada unidad. “El limeño compra un auto más caro; automático, con aire acondicionado, con algunas ventajas y equipamiento; entonces el ticket fácilmente alcanza los US$ 22,000, mientras en provincia se puede llegar a US$ 16,000 por unidad”, agregó.

Los vehículos más demandados son camionetas SUV, pick up; autos sedán; volquetes; minibuses, entre otros.

Para este segundo trimestre, Perumotor tiene la inauguración de su tienda Kia en Miraflores y un taller de mantenimiento postventa en Barranco. Asimismo, en el tercer trimestre, se aperturarán las dos tiendas en Arequipa y en el cuarto trimestre, tres tiendas en Lima.

El dato

A las 14 marcas que tiene actualmente Perumotor en su portafolio, es posible que en los próximos meses se sume una más. La concesionaria tiene una amplia gama de vehículos, con precios desde US$ 10,990 hasta los US$ 100,000.

