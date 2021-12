En la cuarentena por el COVID-19, el consumo de suplementos deportivos para personas que entrenaban en casa se reorientó hacia aquellos que no solo ofrezcan beneficios estéticos, sino también en la mejora de su salud. Para el 2021 y con la reapertura de gimnasios, se ha ido retomando la demanda por productos que ayudan a aumentar la masa muscular y reducir grasa, más aún con la próxima temporada de verano.

El retorno al consumo de estos suplementos se fue dando cuando los peruanos empezaron a salir a correr o hacer actividad física al aire libre, y con el retorno a los gimnasios este se fue acentuando, indicó el gerente general de la corporación UN (Universe Nutrition), Giancarlo Alva.

“Se observó un comportamiento en el mercado no con el mismo patrón de tendencia, pero si generó un aumento hacia productos que no necesariamente cumplen la única función de fines estéticos. Esa tendencia del 2020 no se irá por completo, seguirá acompañando al mercado en general”, comentó.

Con la llegada del verano 2022 y sumado al levantamiento de diversas restricciones, el ticket promedio de gasto aumentará entre S/ 150 y S/ 200 por persona al mes desde noviembre hasta fines de marzo. Durante el 2020, este ticket era de entre S/ 100 y S/ 200 donde las personas compraban solo uno o dos productos.

En esa misma línea, un gimnasio pide al mes un nuevo stock de suplementos deportivos y este siempre está valorizado de acuerdo a su capacidad de espacio y clientes. Los de menor tamaño compran un stock valorizado entre S/3,000 y S/5,000 y los de mayor tamaño pueden gastar hasta más de S/30,000.

Por otro lado, durante los últimos años se ha reducido el nivel de edad para el consumo de estos suplementos. Por lo general los consumían personas de entre 20 y 40 años, pero ahora lo hacen incluso jóvenes de entre 15 y 17 años.

“Un chico que juega fútbol necesita mejorar su rendimiento y consume suplementos, incluso las chicas también asisten desde los 14 años a los gimnasios, porque buscan desde muy jóvenes crear una rutina”, señaló.

Importación de insumos

La empresa UN importa al 100% los insumos necesarios desde Estados Unidos, Canadá y parte de Europa para elaborar sus suplementos deportivos. En vista del alza del flete de contenedores, el precio para importar aumentó entre un 15% y 35% dependiendo de cada producto.

Sin embargo, Alva remarcó que la empresa trabaja con un stock de seguridad para una producción de entre cuatro y seis meses, lo que les permitió seguir elaborando sus suplementos en esta pandemia. En Perú la empresa se dedica únicamente a la saborización y envasado del producto.

“No hemos sido ajenos a este problema y en nuestro caso estamos recibiendo un menor margen de ganancia”, agregó.

Planta de producción de suplementos deportivos. (Foto: Universe Nutrition)

Informalidad

En el mercado peruano no solo existen productos falsos que son reenvasados en condiciones insalubres sin contar con registro sanitario, sino que también hay una comercialización de productos que no cumplen con lo que indica su etiqueta y tampoco cuentan con un respaldo que los certifique.

“Los usuarios optan por estos productos falsos por un tema de precio, pero las consecuencias pueden ser bastante graves. El deporte es tener una vida sana y ese tipo de comercialización hace todo lo contrario”, aseguró.

Acerca de Universe Nutrition

Universe Nutrition es una marca peruana con más de quince años en el mercado y con certificaciones internacional como HACCP y BPM. Su método de venta es de tipo indirecto para gimnasios, centros de entrenamiento, tiendas de complementos nutricionales e incluso farmacias.

Actualmente cuentan con una planta en Lima Norte (San Martín de Porres) y otra en el Sur (Lurín), pero para el 2022 planean abrir un almacén de distribución y abastecer a los clientes de zonas como San Bartolo y Santa Rosa.

Como parte de una estrategia comercial, han incorporado a su cartera de productos un suplemento deportivo dirigido a mujeres y que reúne componentes como colágeno, vitamina C, B6 y otros que normalmente se consumen por separado.

Precisiones