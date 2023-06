Guillermo Shinno, gerente general de Apumayo, señaló que el cierre de la mina aurífera del mismo nombre -por vencimiento de permisos y reducción de reservas- en Ayacucho sigue en marcha de cara a su conclusión en dos años y medio. En paralelo, la compañía avanza rumbo a la ejecución de Ancos, en la misma región,

“A mediados del próximo año, estimamos presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ancos y esperamos que no tome mucho tiempo su aprobación, para a mediados o fines del 2025 empezar la producción”, comentó a Gestión, tras indicar que esta iniciativa demandará US$ 100 millones de recursos propios.

El proyecto contempla una vida de mina de siete años. En lugar, las exploraciones continúan y han identificado recursos que permitirían ampliar la explotación a 10 años. Así, Apumayo busca prolongar sus operaciones auríferas; sin embargo, el interés por el cobre también ha despertado en esta compañía.

Y es que, en prospectos a cargo de empresas vinculadas en regiones del sur (Ayacucho, Cusco, Apurímac y Tacna), Shinno refirió que el metal rojo predomina en los recursos. A partir de los trabajos realizados en el lugar, la empresa perfila los yacimientos de mayor potencial.

“Hay dos proyectos de cobre que, por información preliminar y algunas perforaciones realizadas, vemos que pueden convertirse en megaproyectos”, sostuvo, tras mencionar que negocian “joint yentures” con mineras locales y extranjeras para desarrollar estas minas.

Si bien los precios del cobre enfrentan una tendencia a la baja por el deterioro de la demanda de China, el ejecutivo recordó que su requerimiento para proyectos de transición energética y la masificación de la electromovilidad permiten estimar una recuperación a mediano y largo plazo.

Mira compras en Norte y Sudamérica

Ante la ausencia de recientes hallazgos de yacimientos de oro de clase mundial en Perú y el mundo, Shinno reconoció que el mercado de proyectos de oro está “muy dinámico”. En Apumayo, contó que reciben el interés de terceros por sus propiedades y esta empresa a su vez revisa opciones de compra en Perú y el exterior.

En Norteamérica, reveló que estudian la adquisición de un proyecto en México; y en Sudamérica, hacen lo propio para una iniciativa en Ecuador.

“Vamos evaluando a ver si valen la pena. Buscamos proyectos muy similares a los que conocemos bien, que son de óxidos de oro, pero a la vez somos un grupo empresarial que da servicios (exploración, movimiento de tierras y otros) a otras empresas. Miramos mercados también para estos negocios”, anotó.

Sin embargo, estas transacciones no se concretarían este año, no solo por el tiempo que toman los análisis geológicos. En otros países, el también ex viceministro de Minas reconoció que el otorgamiento de permisos es más eficiente que en Perú, pero otros factores como la conflictividad social, regulación e inclusive la amenaza de actividades ilegales (narcotráfico, trata de personas y otras) deben ser evaluadas.

Cae producción nacional de oro

En los últimos años, la explotación de oro de Yanacocha -considerada la más grande de su tipo en Sudamérica- ha ido en declive por el agotamiento de reservas. En contraste, Poderosa realizó la ampliación de su mina de oro, pero no ha habido más proyectos o hallazgos recientes para incrementar el volumen nacional.

De esa manera, la producción nacional de ese mineral en los primeros cuatro meses del 2023 se redujo en 2.4% a 29.5 millones de gramos finos. En dicho periodo, Poderosa fue la principal productora, seguida de Yanacocha y Consorcio Minero Horizonte, según el Ministerio de Energía y Minas.

Para aumentar el volumen de oro, Buenaventura construye el proyecto San Gabriel en Moquegua. Sin embargo, su operación comenzaría recién en el 2025.

