“La recepción de Malva en el pop-up en San Isidro fue tan buena que nos impulsó a cerrar el trato con nuestros partners del Jockey Plaza para sumar una nueva sede, la que abrimos este fin de semana. Si bien habíamos mapeado esta locación, nuestro proyecto más importante era nuestra tienda principal en San Isidro, pero decidimos invertir los planes al presentarse la oportunidad”, detalló.

En concreto, la compañía está invirtiendo US$ 1.5 millones en la nueva tienda del Jockey Plaza. Se trata de un espacio de 215 m2 que albergará propuestas de vestuario, calzado y accesorios de diseñadores latinoamericanos como Jorge Duque, Johanna Ortiz, Andrés Pajón y Maygel Coronel y de marcas reconocidas a nivel mundial como Zimmerman, Missoni, Golden Goose e Isabel Marant.

Cambio de planes

Cuando Malva anunció su llegada al Perú, el primer paso era tener tienda una pop-up, mientras se construía la tienda principal en San Isidro. Sin embargo, Del Valle asegura que los planes cambiaron ante los resultados positivos en los primeros meses de inmersión de la tienda de lujo en el mercado peruano.

“El proyecto de tener nuestra tienda más grande en San Isidro continúa. De hecho, como todo proyecto ha tenido algunos retrasos, pero en el camino se nos presentó la oportunidad de abrir un local en uno de los centros comerciales más importantes del Perú y tomamos la decisión. Finalmente, este año, tendremos dos tiendas grandes”

El local de Malva en San Isidro será la flagship de la compañía y tendrá una extensión de aproximadamente 700 m2. La inversión para esta tienda superaría los US$ 3 millones que, sumados a los US$ 1.5 ya invertidos en el Jockey Plaza, llegaría a los US$ 5 millones para sus operaciones en Perú.

“El local pop-up que teníamos en El Bosque en San Isidro ya desapareció, pues será reemplazada con la apertura del nuevo local en el Jockey Plaza, que es mucho más grande. Nuestra flagship estaría abriendo sus puertas al público entre agosto y setiembre de este año. Nuestra expectativa de ventas entre ambos puntos de ventas oscila entre los US$ 4 Y US$ 5 millones”, apuntó Del Valle.

Proyecciones y estrategia

Según Del Valle, la proyección de ventas para la tienda del Jockey es de US$ 1.2 millones, considerando que el ticket promedio asciende a los S/ 2,100. “Creemos en el mercado del Perú, teniendo en cuenta de que tenemos presencia hace más de 10 años con muchas marcas top como Carolina Herrera, Purificación García y Coach. Además, la propuesta de valor de Malva es ofrecer las mejores marcas dentro de una experiencia envolvente dentro del espacio”, precisó.

En ese sentido, la estrategia de la tienda de lujo apunta a ofrecer una atención personalizada para cada cliente que visite la tienda. “Nuestro personal está capacitado en colorimetría y en imagen. Entonces, buscamos que el cliente tenga una experiencia completa en Malva. Lo cierto es que la tienda del Jockey Plaza y la de San Isidro no tendrán la misma oferta de marcas. El concepto es ir ajustándolo poco a poco en cada local”, finalizó Del Valle.

