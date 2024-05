¿Cómo evolucionaron las ventas en este primer trimestre?

Los números de Exalmar no se recuperaron totalmente en este primer trimestre, pues hay un atraso en las ventas. Entre enero y marzo vendimos lo capturado en la segunda cuota del año pasado, la cual fue menor en volumen respecto a la segunda temporada del 2022.

¿Cuánto cayeron las ventas de harina y aceite de pescado?

En el caso de harina de pescado alcanzamos US$ 102,701,000 en relación a los US$ 111,520,000 que se facturaron en el mismo periodo del año pasado. El aceite de pescado alcanzó cerca de 4,900,000 el primer trimestre mientras que en el mismo periodo del año pasado fue aproximadamente 9,500,000.

¿Encontraron soporte en la venta de congelados?

También hemos caído. Entre enero y marzo vendimos US$ 12,922,000; en tanto, en similar fecha del 2023 logramos US$ 21,258,000. En general, entre consumo humano directo (pescado fresco y congelados) y consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado) hemos llegado a transacciones de US$ 123,000,000 contra US$ 150,330,000, lo que significa una caída total de ventas de 18% en el primer trimestre 2024 en comparación al mismo periodo 2023.

¿Habrá recuperación en los siguientes meses?

La venta de lo que se está capturando en esta primera temporada de pesca (inició en abril), con una cuota general de cerca de 2.5 millones, mejorará los estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta que en el 2023 no hubo primera temporada. No obstante, las transacciones de este periodo seguro se empezarán a ver recién a fines de este mes o en junio. Ya en setiembre, definitivamente los resultados financieros serán mucho mejor, porque ya estará vendida la mayor parte de esta primera temporada.

Raúl Briceño, gerente de Administración y Finanzas de Pesquera Exalmar. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO

¿Cuál es la proyección de crecimiento que tienen para este año?

Las perspectivas para el año son buenas; hay una buena cuota, mejor contenido de grasa en el pescado que no hubo en las temporadas anteriores. Sí vemos una recuperación del sector para el segundo semestre, en especial para el último trimestre del año. El año pasado, el EBITDA de la empresa fue de US$ 24,000,000 y este año podríamos llegar a los US$ 95,000,000.

A nivel internacional, ¿cómo están los precios?

El precio de la harina de pescado estaría igual que el año pasado e incluso un poco más bajo con aproximadamente US$ 1,700 por tonelada. Para el caso del aceite sí habría un descenso a US$ 8,000 o US$ 7,000 por tonelada, luego de que el año pasado llegó hasta US$ 12,000 en un contexto en que no había producción.

En congelados, ¿hay planes para crecer con nuevas especies?

No tenemos pensado incorporar nuevas especies a nuestro portafolio. Las más importantes son el jurel y caballa; adicionalmente, dependiendo del momento, adquirimos bonito. Estamos bastante activos en la compra a terceros, pues eso nos permite procesar mayores volúmenes de congelado.

¿Qué porcentaje de lo vendido corresponde a terceros?

En el 2023 procesamos 53,000 toneladas de jurel y caballa, siendo pesca propia 24,000 toneladas. Lo demás correspondió a proveedores.

¿Tienen dispuestas inversiones para este año?

No tenemos pendiente inversión en plantas o en embarcaciones. Estamos viendo cómo sale esta temporada para ver qué mejoras hacemos en la próxima veda, pero son básicamente en mantenimiento para sostener la operatividad y la eficiencia de nuestra producción.

¿Cuál es la deuda que tienen actualmente?

El año pasado tomamos una deuda por US$ 150,000,000; ello alude a US$ 100,000,000 para reemplazar un compromiso de largo plazo que tenemos vigente, reestructurando el pago a siete años, con un año de gracia. Mientras, los US$ 50,000,000 restante es una línea comprometida para capital de trabajo, de existir alguna contingencia como un Fenómeno El Niño u algún evento que demande de respaldo financiero.

Precisiones

Fábricas. Exalmar cuenta con plantas en Paita, Chicama, Chimbote, Huacho, Callao y Tambo de Mora (Ica).

Destinos. La pesquera atiende a mercados de China, Europa, Chile, entre otros.

Hoja de vida

Nombre: Raúl Briceño Valdivia

Profesión: Economista por la Universidad de Lima

Cargos anteriores: Director de Aproferrol, jefe de Finanzas de Minsur, subgerente de Negocios en Interbank, entre otros

