La empresa pesquera Exalmar aprobó la obtención de un financiamiento de mediano plazo hasta por un monto de US$ 18 millones 750 mil, por un periodo de incluso tres años; informó la compañía mediante un Hecho de Importancia en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

La firma sostuvo que dicho desembolso incluiría un año de gracia, avalado por una garantía mobiliaria sobre una embarcación pesquera y “una hipoteca sobre planta que comprendería ciertos activos de la Sociedad”.

Anteriormente, en setiembre, la pesquera informó a la SMV de la ejecución de un préstamo sindicado por un monto total de hasta US$ 150 millones, el cual sería otorgado en uno o más desembolsos. Este dinero se destinaría, principalmente, al pago del saldo de un préstamo sindicado tomado en el 2021 (US$ 115.0 MM). Mientras, lo restante pertenece al segundo tramo del préstamo que se encuentra en una línea comprometida que podrá ser utilizada para cubrir requerimientos de capital de trabajo.

“El nuevo préstamo se acordó a un plazo de siete años y se ha logrado un período de gracia de un año que nos permite dejar de amortizar US$ 42 millones hasta marzo del 2025, que era lo considerado en el cronograma del crédito cancelado; cuidando de esta manera la liquidez de la empresa en momento difíciles para el sector relacionados al fenómeno de El Niño”, indicó la compañía en su Análisis y Discusión de la Gerencia al Tercer Trimestre del 2023.

Es preciso indicar que al finalizar el tercer trimestre, Exalmar señaló que la deuda total neta era de US$ 253 millones, un 3% menor al del año anterior. Mientras, la deuda de largo plazo (parte corriente y no corriente) neta de los costos vinculados ascendía a US$ 138.8 millones.

LEA TAMBIÉN: Ventas de Exalmar caen a la mitad por veda de anchoveta y menor producción de aceite

Adicionalmente, se informó que dentro de las deudas de largo plazo también se encuentran US$ 5.3 millones que corresponden a operaciones de leasing, destinadas a la construcción de nuevas embarcaciones. En tanto, la deuda de corto plazo fue de US$ 114.3 millones, un 5% menor a la del mismo periodo del 2022, debido a los menores requerimientos de capital de trabajo a consecuencia de la cancelación anticipada de la temporada de pesca.

En agosto último, Raúl Briceño, gerente de Administración y Finanzas de Exalmar, en diálogo con Gestión, señaló que pese a la ausencia de una primera temporada de pesca en el país y los efectos del fenómeno de El Niño, “la empresa cuenta con una estructura financiera que permite salir bien de estos problemas”.

“Hablamos de reducir los costos fijos lo más bajo posible. Y en lo que concierne a deudas, tenemos cláusulas (de fenómeno El Niño) en los contratos que nos permiten dejar de pagar capital y asumir solo intereses por este periodo. También se está viendo reducir lo más que se pueda los capex y esperar la próxima temporada de pesca (segunda temporada de este año) para recuperarnos”, refirió.

LEA TAMBIÉN: Exalmar reduce costos para sobrellevar negocio por ausencia de anchoveta

SOBRE EL AUTOR Mayumi García Bachiller en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Santa. Con 11 años de experiencia profesional en comunicación escrita y digital. Trabaja en el Diario Gestión desde noviembre del 2021. Laboró anteriormente en la Sociedad Nacional de Industrias y el diario La Industria de Chimbote.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.