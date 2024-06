La reciente inversión realizada en este recinto es Aventura Motors, el centro automotriz más grande de Lima Este, que demandó US$ 1.4 millones. Según indicó, la acogida del complejo automotor ha sido tan positiva por la inclusión de 30 marcas de vehículos, que se vieron obligados a duplicar el espacio, alcanzando ahora los 3,600 m2.

En términos de facturación en todo el mall de San Juan de Lurigancho, Postigo adelantó que al cierre del 2024, esperan alcanzar, al menos, US$ 30 millones. Para este primer semestre, sostuvo que, “si lo dividimos, se está cumpliendo” con los US$ 15 millones (S/57 millones) previstos, los cuales se reflejan en función del bajo nivel de vacancia. “El mall no tiene ningún local vacío. Es raro ver un mall que tiene siete meses de abierto y que ya no tenga locales para poder arrendar”, apuntó.

Consultado sobre si tienen pensado incorporar a más locatarios, Postigo enfatizó que, como prioridad, en lo que resta del año, buscan afianzar el mall en aspectos alineados a las preferencias de los clientes del distrito más grande de Lima. “Los consumidores piden ciertas tiendas, (tenemos que tratar) de traer esas tiendas y cambiar las que no están vendiendo o funcionando bien”, subrayó.

De acuerdo con Postigo, el mall de San Juan de Lurigancho, a diferencia de los otros establecimientos que forman parte de su portafolio como el de Arequipa, Santa Anita (Lima) y Chiclayo, tiene un potencial gigantesco, pero no solo por la densidad poblacional. “Un solo centro comercial para más de 1.3 millones de habitantes, no ocurre en ninguna parte. Arequipa, por ejemplo, tiene 1 millón de habitantes y hay cinco centros comerciales. En Santa Anita, en los alrededores, hay tres o cuatro centros comerciales”, indicó.

Pensando en esa oportunidad, afirma que están buscando ampliar su portafolio con más rubros en este distrito de Lima Este, sin embargo, precisa que hay limitantes geográficos. “En San Juan de Lurigancho tienes que conseguir terrenos grandes. Nuestro trabajo es ver cómo conectar con el consumidor, qué necesita y que le gusta, no solo tiendas, sino brindarles experiencias (...) Hay algunas opciones dando vueltas, pero todavía no las tenemos 100% definidas”, manifestó.

¿Se vienen nuevos centros comerciales?

Consultado sobre nuevos destinos para la marcas Mall Aventura, Postigo comentó que vienen evaluando diferentes opciones de nuevas aperturas, pero nada concretadas a la fecha, debido a que su único objetivo en lo que resta del año “es solidificar y cosechar las aperturas recientes del 2023, que fueron en Iquitos y San Juan de Lurigancho”.

Para el 2025, recién podrían retomar un plan de crecimiento con foco en expansión. “Estamos evaluando opciones y estudiando varios mercados en Lima y provincias. Lo que nos falta es la infraestructura vial”, finalizó.

De otro lado, el ejecutivo comentó que, debido a que la situación económica del país aún es incierta, pese al último reporte del Producto Bruto Interno (5.2%), e “tienen la mejor expectativa para Fiestas Patrias” para los centros comerciales que son un lugar de refugio y dinamismo para el consumo.

Por ello, estimó que el ticket promedio de venta por consumidor en el mall de San Juan de Lurigancho, por los feriados del 28 y 29 de julio se eleve de S/ 75 en días normales, a S/90. “No olvidemos que en estos meses se liberó la CTS y la AFP. Eso va a contribuir a que la gente tenga para un consumo más en un centro comercial”, indicó.

