LVMH y Tiffany & Co. han entrado en conversaciones después de que la propietaria francesa de Louis Vuitton aumentara su oferta por la joyera estadounidense, según personas familiarizadas con el asunto.

Las compañías comenzaron las discusiones después de que LVMH ofreciera pagar alrededor de US$ 130 por acción por Tiffany, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque el asunto no es público. No se ha tomado una decisión definitiva y las conversaciones podrían fracasar.

Un representante de LVMH declinó hacer comentarios. Un representante de Tiffany no pudo ser contactado de inmediato.

LVMH ofreció comprar Tiffany en octubre, en un acuerdo que valoraba a la compañía en US$ 120 por acción, o alrededor de US$ 14,500 millones. Tiffany está revisando la propuesta con asesores para determinar qué es lo mejor para los accionistas, dijo en el momento.

Se esperaba que Tiffany rechazara esa oferta como demasiado baja, ya que los ejecutivos creen que la compañía debería obtener un múltiplo de ganancias similar a otras adquisiciones de lujo como Bulgari, informó Bloomberg News anteriormente.

Las acciones de Tiffany cayeron menos de 1% a US$ 123.33 en operaciones en Nueva York el miércoles, lo que le da a la compañía un valor de mercado de aproximadamente US$ 14,900 millones.

El acuerdo ampliaría el acceso de LVMH a los compradores de lujo estadounidenses, a través de una marca de 182 años. También le permitiría a LVMH desafiar a la propietaria de Cartier, Richemont, por el dominio en el negocio global de la joyería.

Tiffany ha estado trabajando para recuperarse bajo el director ejecutivo Alessandro Bogliolo, que está reduciendo las opciones de regalos a precios de entrada y modernizando su comercialización para apuntar a compradores más jóvenes. En LVMH, la marca se uniría a un grupo que ya incluye a Christian Dior en moda, Bulgari en joyería y Dom Perignon en champán.