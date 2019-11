Empresas







LVMH ofrece más de US$ 1,000 millones para adquirir joyería Tiffany LVMH, propietaria de las marcas Louis Vuitton y Christian Dior, ha hecho una nueva oferta a un precio unitario de alrededor de US$ 130 por acción, lo que sitúa a Tiffany en cerca de US$ 16,000 millones.