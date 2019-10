Anualmente el mercado de electrodomésticos en el Perú registra ventas superiores a los S/ 5,000 millones y los retailers modernos vienen incrementando su participación, destronando a las cadenas especializadas. Es en este escenario que las cadenas Carsa, Marcimex y El Gallo más Gallo apostaron por fusionarse y crear una nueva sociedad, Integra Retail.

Esta nueva sociedad promete mantener en operación las 160 tiendas a nivel nacional, además de aumentar su presencia en la ciudad capital.

¿Cuál ha sido la motivación detrás de la fusión?

El sector de electrodomésticos viene pasando por una transformación profunda. Las tiendas por departamentos, los supermercados y el retail moderno en general vienen incrementando su market share, por lo que la cantidad de retailers especializados se ha vuelto excesiva para el mercado peruano.

Antes los retailers especializados de electrodomésticos representaban prácticamente el 100% del mercado, ahora solamente representan un tercio (36%).

¿A qué están apuntando con esta adquisición?

Lo que buscamos inicialmente es encontrar sinergias dentro de una operación, y luego adecuar cada una de las cadenas con una propuesta de valor segmentada, eso de cara al 2021.

¿Qué harán el próximo año?

El gran desafío del 2020 es realizar la transición sin problemas. Queremos tener los tres negocios consolidados sosteniendo los niveles de venta y colocación de créditos. Eso es un desafío bastante grande; que yo recuerde, nunca he visto una triple consolidación en simultáneo.

¿Esta es la segunda fusión que se observa en el mercado local de electrodomésticos?

Sí, hace ocho años se dio la primera consolidación que fusionó Tiendas Efe con La Curacao. Aun después de esta operación el mercado requiere -por el tamaño- que continúen este tipo de consolidaciones.

Ahora seremos tres grupos en el mercado especializado con cobertura nacional operando seis marcas. Nosotros nos convertimos en el segundo grupo del mercado.

¿Desde cuándo iniciaron las conversaciones?

En el pasado hemos tenido varias conversaciones que no se llegaron a concretar. En esta oportunidad la fusión se empezó a discutir a principios de año, y desde enero del próximo año empezaremos a operar como Integra Retail.

¿Tras la fusión de las empresas, se van a mantener las marcas?

Vamos a tener las tres marcas comerciales, Carsa, Marcimex y El Gallo más Gallo.

¿Cuánto ha demandado la operación?

En realidad no hay inversión. La figura por la que se está optando es la de la creación de una nueva sociedad.

¿Todos serán socios por partes iguales?

Todos son socios, y tienen una determinada participación. No tengo conocimiento del porcentaje de acciones exacto.

¿Cuál es la meta en participación de mercado?

Actualmente si sumamos las tres cadenas, estamos entre 8% y 10%. Específicamente en electrodomésticos confiamos que con el incremento de ventas en Lima en un periodo de tres años deberíamos estar incrementando nuestras ventas entre 60% y 70%. Esto se traduce en llegar al 13% o 14% de participación de mercado al 2022.

¿Hay algún objetivo de segmentación, quizá alguna marca que va a enfocarse en un segmento premium?

Estamos en un proceso de planeamiento, puesto que la consolidación es reciente. Tenemos diferentes opciones para ese tipo de segmentación.

¿La estrategia de Integra será enfocarse sobre todo en provincias?

El mercado de Lima en el 2020 lo vamos a atender a través de El Gallo, Carsa y la plataforma de e-commerce. La participación de El Gallo y Carsa no corresponde al tamaño del mercado en Lima, por lo que ahora vamos a poner mucho más énfasis en nuestra operación en la capital.

¿Marcimex se mantendrá solo en provincias o también apuntará a la capital?

Dependerá de nuestras definiciones en cuanto a la segmentación, pero Marcimex podría tener presencia en Lima también.

¿Entonces esta marca podría absorber la operación de las otras dos en provincias?

No, se van a mantener todas las tiendas. No vamos a cerrar tiendas el próximo año, no lo tenemos pensado. Queremos mantener tiendas, con sus mismas marcas, con su misma organización.

¿Para el 2021 ejecutarán un plan agresivo de expansión?

Nuestro objetivo es incrementar nuestra participación y sin duda a partir del 2021 seremos mucho más agresivos con miras a incrementar las ventas y la participación en el mercado de electrodomésticos, y buscar también participar en otras categorías.

¿A qué otro tipo de categorías apuntarían?

Aún es prematuro, tenemos varios planes. En e-commerce las posibilidades son muy amplias y lo que está claro es que en el e-commerce vamos a ampliar el portafolio, y el número de skus se va a multiplicar significativamente.

¿Estos planes de expansión estarán enfocados principalmente en Lima?

Van a estar principalmente enfocados en Lima para ganar participación. En Lima vamos a construir una solución, ese es nuestro enfoque.

¿La tienda e-commerce será una plataforma única que combine a las tres marcas o será independiente?

Hemos tomado la decisión de que el negocio de e-commerce va a estar sustentado fundamentalmente en Carsa. Proyectamos que esta plataforma va a atender principalmente Lima.

Carsa es una marca con muchos años en el mercado, con una recordación muy alta y es la que mejor se ajusta para ser utilizada en el negocio de e-commerce.

¿Han previsto abrir más puntos de recojo en Lima?

Sí, además de nuestras propias tiendas –que suman 160 a nivel nacional- queremos complementar nuestra operación con puntos de recojo.

Sobre el crédito, ¿van a hacer alianza con alguna entidad financiera, o cada marca trabajará con distintos bancos?

El brazo financiero de Integra es el Banco Pichincha. La cartera generada por Integra va a ser bookeada, registrada en los balances del Banco Pichincha.

¿Planean manejar una tarjeta de crédito para el grupo?

En principio no vamos a manejar una tarjeta de crédito de marca propia para todo el grupo. Vamos a aceptar todas las tarjetas de crédito.

¿Cuáles son sus expectativas para esta campaña navideña?

Dado el comportamiento del mercado de electrodomésticos -que ha mostrado un decrecimiento este año- nuestro objetivo con las tres marcas es igualar los volúmenes de venta del 2018.

Hoja De Vida

Profesión: Ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Otros estudios: Estudios doctorales en Management Science en ESADE; MBA en la Universidad ESAN.

Hijos: Uno.

Hobbies: Piloto aviador.

Precisiones

Carsa. Con presencia en Lima y provincias, sumaba 60 tiendas. Pertenece al Grupo Pichincha de Ecuador, que también opera el Banco Pichincha y representa a Diners.

Marcimex. Pertenece al Grupo Consenso de Ecuador que también tiene a Electroandina e Indurama. Actualmente operan 49 tiendas exclusivamente en el mercado de provincias.

El Gallo más Gallo. Es una cadena de capital costarricenses, del Grupo Monge. Tiene presencia en seis países de la región. En Lima tienen mayor presencia en distritos de la periferia.

Integra Retail sumará nueva cadena multimarca de venta de motocicletas

Las cadenas Carsa y Marcimex ya tenían dentro de sus respectivos portafolios la comercialización de motos y para esta nueva etapa Jesus Huaman asegura que los planes con este segmento también serán agresivos.

“Queremos ser multimarca y multiorigen. Vamos a sumar una cadena de tienda especializada de motocicletas a las operaciones de Integra, se llama Motobox”, dijo. Así, Integra estaría conformada por tres cadenas de electrodomésticos y una cadena de motos especializadas llamada Motobox, precisó el ejecutivo. Agregó que esta cadena tendrá presencia en Lima, el norte y el oriente, donde la categoría de motocicletas tiene mucha fuerza.

Asimismo, explicó que Carsa retomó recientemente su relación con la marca líder del mercado, Honda, y al igual que con Marcimex ya venían desarrollando una estrategia de ventas monomarca de la mano con esta empresa.

“Integra va a continuar con esta relación comercial y tenemos planes para seguir abriendo tiendas monomarca solo para venta de Honda”, afirmó.