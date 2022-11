Así lo señaló el gerente general del espacio industrial, José Condori, quien indicó que, a octubre de este año, las importaciones por medio de Zofratacna habían alcanzado los US$ 55 millones, cerca de los US$ 61 millones que se logró el año pasado, pero todavía distante de los US$ 88 millones del 2019.

“El movimiento económico de las importaciones no es el mismo de antes, hay bastante dificultad. Es que esto es un problema internacional, la economía en ningún lugar se está recuperando en el nivel prepandemia. También hay que tener en cuenta que en China no se está produciendo lo de antes”, refirió.

Los productos que más se importan, por lo general, son perfumes, licores, calzado, ropa deportiva y, en mayor nivel, tecnología. Por campaña navideña, desde setiembre también arriban árboles de Navidad, adornos, juguetes, entre otros objetos afines.

Condori explicó que de las importaciones totales que se registran en lo que va del año, US$ 23.8 millones se dirigieron a la zona comercial de Tacna, que son los negocios situados en la ciudad, mientras que la diferencia es reexpedido a otros países o nacionalizado para su venta en diferentes ciudades de nuestro país. El año pasado, el ingreso de productos a la zona comercial fue de cerca de US$ 26.5 millones.

“Todavía falta dos meses para cerrar el año, por lo que esperamos tener el mismo nivel de salidas en dólares que tuvimos en el 2021 hacia la zona comercial”, añadió.

El ejecutivo sostuvo que a nivel internacional todavía hay un problema en torno a la parte logística pues, aunque los costos de los fletes han bajado, aún no hay la disponibilidad de años anteriores para el movimiento de mercancías.

Menor flujo desde Chile

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, Corinne Flores, destacó la importancia que tiene la zona comercial de Tacna, dado que una cuota de las importaciones que se realizan a través de la zona franca tienen como destino final estos comercios ubicados en el centro de la Ciudad Heroica.

En ese sentido, indicó que una menor importación también se relaciona con una reducción del consumo, lo que en esta etapa es un problema para los tacneños, debido al descenso de la compra de un público tan importante como es el chileno.

“Las mercancías llegan a Zofratacna, y con el arancel del 6% los negociantes lo sacan para vender en sus puestos del centro o mercadillos. Esa es la dinámica. Sin embargo, todo ha bajado porque los vecinos chilenos no viajan como antes y ahora compran solo cosas puntuales”, expresó.

La representante gremial explicó que por tradición el chileno compra en Tacna por ser un destino comercialmente más económico en comparación a su país. Debido a ello, los sureños no solo generan un flujo turístico en la ciudad, sino también adquieren servicios como salud y productos para el hogar

“El chileno pasa la frontera y compra cosas en el mercadillo y otros sitios. Pero, ahora ellos tambien están golpeados económicamente y vienen por cosas prioritarias”, añadió.

A su vez, lamentó que desde nuestro país tampoco se den las facilidades para que la atención en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa sea las 24 horas durante los siete días de la semana. En la actualidad, este control solo atiende todo el día los viernes, sábados y domingos; en tanto, que, de lunes a jueves, el horario es de 6 de la mañana a 9 de la noche.

“Si tuviéramos atención todo el día, el ingreso de chilenos sería más fluido y constante, teniendo en cuenta que, por diferencia horaria, en el sur nos llevan dos horas más”, finalizó.

En corto

Para el tercer trimestre, las exportaciones desde Zofratacna crecieron un 14.6% con respecto al 2021. Se espera que siga esa tendencia con el ingreso de cinco empresas a la Zona Franca. Los productos exportados son ropa de cama, ladrillos, geomembranas, hamburguesas veganas, entre otros.