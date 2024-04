Un nuevo estudio del IBM Institute for Business Value revela un gran interés por parte de los consumidores de América Latina en las compras impulsadas por inteligencia artificial (IA). Aunque solo 3 de cada 10 consumidores en la región la han utilizado para realizar compras, los que no lo han hecho expresaron un gran interés en el uso de la tecnología para varios aspectos de su experiencia de compra, incluyendo la investigación de productos (91%), el servicio al cliente (88%), la adquisición de productos (87%) y búsqueda de ofertas (87%). ¿Qué sucede en Perú?

Copiar enlace