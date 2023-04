Guillermo Winter, CEO de Head Hunters Perú, señaló que las empresas están muy cautas en sus programas de contratación por la incertidumbre política agravada tras el cambio de Gobierno. Asimismo, los efectos colaterales de la pandemia todavía determinan la reincorporación de personal.

“Al subir el porcentaje de compañías que esperan recuperar su planilla en nueve meses o sin plazo definido, vemos que todas podrían no llegar a hacerlo. Ya han recuperado el personal que han podido, pero no hay (espacio) para mucho más”, comentó a Gestión, tras presentar el Estudio de Empleabilidad de dicha firma.

En ese sentido, afirmó que las grandes y medianas empresas están contratando menos. Sin embargo, quienes obtienen la vacante lo hacen con mejores beneficios. En detalle, el referido estudio indica que el 39% de aquellos que iniciaron un nuevo trabajo después del 2020 lo hicieron con condiciones contractuales más atractivas.

No obstante, la contratación está siendo cada vez más rigurosa y las empresas buscan ejecutivos que cumplan al menos tres características claves.

Actualizados, con amplia perspectiva y garantía de resultados

Consultado por las aptitudes que las empresas ahora buscan en los ejecutivos, Winter mencionó que se apunta a los más actualizados en tecnologías disruptivas (big data, inteligencia artificial, blockchain y otras). Y es que, por la tecnificación de operaciones para reducir costos, se requiere personal que contribuya a esta transformación.

Asimismo, las compañías están contratando profesionales con una amplia perspectiva que les permita asumir cargos fusionados o liderar regionalmente mercados que ya no tendrán ejecutivos de primer nivel en ciertas áreas.

“Las empresas requieren ciertos perfiles que no eran los de antes. Están teniendo bastante cuidado y se fijan en la actualización, pero los ejecutivos actualizados no son muchos y pueden acceder a mejores sueldos”, destacó, tras advertir que esta situación demanda una capacitación constante para enfrentar la alta competencia.

Además, recalcó que los procesos de selección también están abocados a contratar “resultados”. Por ello, se estudian perfiles con experiencia comprobada alcanzando logros y con una trayectoria exitosa.

Mayores de 50 años, entre el prejuicio y la oportunidad

Si la recolocación laboral enfrenta grandes desafíos (recortes de personal y salarios, inflación y fusión de cargos), Winter apuntó que la situación para los ejecutivos mayores de 50 años es todavía más compleja. Según el referido estudio, el 65% de aquellos que perdieron el empleo en la pandemia aun no lo recuperan.

“No podemos cerrar los ojos y pensar que no hay prejuicios sobre los profesionales de más de 50 años, pero más que un problema de edad es un problema de actualización. Hay perfiles de este segmento que se acercan muy capacitados y los contratan rápido”, refirió.

Si bien reconoció que los profesionales recién egresados de las universidades son vistos como portadores de los conocimientos más recientes, remarcó que los ejecutivos más adultos también los pueden adquirir capacitándose. De ser así, destacó que estos perfiles se potencian al ofrecer además larga experiencia.

Más allá de esta situación, el citado grupo de estos ejecutivos que aún sigue buscando empleo tampoco se amilana ante el contexto. Y es que el 17% de ellos decidió emprender y/o hacer consultoría, lo cual no representaría un retroceso, sino más bien un nuevo frente de crecimiento profesional.

“Es una gran oportunidad, pues las canas ayudan, hay una experiencia valiosísima; y si conocen las tecnologías, las ha aplicado y dan servicio de consultoría, es un ‘ganar ganar’, pero para ello deben modernizarse”, manifestó el CEO de Head Hunters Perú, que impulsa el portal de capacitación Yoempleable.pe

Añadió que el nivel de contratación para estos ejecutivos es similar en Perú y Chile, mejora en Colombia y es muy superior en Puerto Rico.

APUNTE

Inglés y tecnologías, claves en la selección

Rocio Ames

Jefa del ESAN Alumni Career Services

El requerimiento de muchas organizaciones por un mayor y mejor manejo de inglés y de las tecnologías es una tendencia al alza. Eso está cambiando o modificando el reclutamiento, al margen de la experiencia. Para seguir siendo competitivas, las organizaciones no solo requieren ingresar a nuevos mercados sino también actualizarse. La información de primera mano siempre viene en inglés; y para construir un networking con partners, potenciales clientes y otros pares, el entendimiento del idioma y la multiculturalidad te ayuda muchísimo. En el caso de los ejecutivos mayores de 50 años, estamos frente a la tendencia de la economía plateada, que probablemente en el Perú se ha escuchado poco, pero que en el resto del mundo se trabaja. La población laboral está envejeciendo, no se podrá jubilar por distintas razones porque no hay mayores ingresos. Por ello, necesitan ser capacitados en temas tecnológicos. Tienen experiencia, pero tienen que adaptarse. Si no se adecuan a este manejo tecnológico, probablemente les sea muy complicado seguir siendo empleables o vigentes. Además, la modalidad de vinculación va a cambiar. El talento senior quedará en el mercado, pero va a migrar a la consultoría como emprendedores, pero para ello deben estar actualizados.

CLAVES

Operación. Head Hunters Perú es una empresa peruana asociada a la red latinoamericana Thamericas.

Selección. 52% de candidatos ejecutivos pierde el puesto en la etapa del envío del CV.

Larga espera. Mayor grupo (44%) de ejecutivos que perdieron el empleo en la pandemia demoraron más de nueve meses en recuperarlo.

FICHA TÉCNICA:

Universo: Ejecutivos de diversas áreas, en empresas medianas y grandes en Perú.

Muestra: 2,836 participantes.

Periodo: Enero 2023 (última actualización).

Técnica: Encuesta online.

