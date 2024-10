“Cuando decidí dar conciertos en teatros, allá por 2008, empecé a notar que la interacción con el público era distinta. La gente me decía: ‘No sé si vine a un concierto o a un stand-up con música’”, cuenta Gian Marco entre risas. Esa cercanía con el público fue la semilla que, años después, daría vida a su primera incursión en el teatro.

Sol mayor

“Mi vida en Sol Mayor” no surgió de la noche a la mañana. Según cuenta Gian Marco, fueron necesarios varios años de conversaciones y planificación junto a la directora Vanessa Vizcarra. Ambos coordinaron durante dos años hasta que encontraron la forma de contar su historia desde el amor, la música y, sobre todo, la vida.

“El título nace de una curiosidad. Cada vez que agarro un instrumento como la guitarra, automáticamente, mis dedos se posicionan en la escala de Sol Mayor, siempre. Entonces, me pareció una bonita coincidencia, es una frecuencia que siempre me acompaña y me pareció un buen nombre para mi primera obra de teatro”, comenta.

El espectáculo no solo es un recorrido por su vida artística, sino también por sus experiencias personales más íntimas. “No pretendo contar solo éxitos o fracasos, también hablo de las puertas que se cerraron, de mis lados oscuros, de los momentos que han marcado mi vida de manera profunda”, revela Gian Marco, destacando que en la obra se habla “desde el amor”, el cual ha sido un hilo conductor en su vida y obra musical.

Sin embargo, el artista deja claro que esta obra no es un proyecto autobiográfico en el sentido clásico. “No es un ejercicio de vanidad. Creo que todos los seres humanos tenemos una historia que contar. Yo cuento la mía, pero sé que puede resonar con muchos porque, al final, todos hemos pasado por momentos hermosos y oscuros”.

La música como eje central

Si bien “Mi vida en Sol Mayor” es un proyecto teatral, la música sigue siendo la columna vertebral del espectáculo. Gian Marco también interpretará algunas de sus canciones más icónicas, así como temas inéditos creados especialmente para la obra.

“Hay momentos muy emotivos y divertidos. Canto canciones que han influenciado mi carrera, pero también hay un alter ego que interpreto y que le da un toque diferente a la obra”, adelanta.

Aunque el espectáculo nace como un proyecto personal, Gian Marco tiene claro que no es solo para sus seguidores de siempre. “Mi intención siempre es atraer a un nuevo público. No solo aquellos que han seguido mi música durante años, sino también a quienes tienen curiosidad por verme en un nuevo formato, en las artes escénicas”, comenta el cantante.

Un viaje introspectivo

A pesar de su amplia experiencia en los escenarios musicales, Gian Marco no se considera un actor. “Respeto muchísimo el teatro. No soy actor, pero crecí en un teatro, mi madre es actriz y eso me marcó profundamente”, confiesa. Incluso, antes de finalizar el guion de la obra, Gian Marco buscó la aprobación de su madre. “Le dije: ‘Mamá, necesito leerte esto y que me des tu aprobación’, porque hablo de temas complejos de mi niñez y adolescencia”, revela el cantautor entre risas.

Al final del día, “Mi vida en Sol Mayor” es una obra que invita al público a reflexionar sobre sus propias vidas. “Este unipersonal es un ejercicio de introspección, no solo para mí, sino también para quienes me acompañen en esta aventura”, concluye Gian Marco.

