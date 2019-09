Frente a instrumentos de inversión convencionales, activos inmobiliarios y otras opciones para multiplicar los ahorros, las franquicias cobran cada vez mayor atractivo por algunos factores. Entre ellos, su rentabilidad y tasa de retorno.

Sin embargo, es importante conocer cuáles son los rubros o formatos más atractivos, sobre todo, si el interesado apostará por primera vez por este concepto de negocios.

Fernando López de Castilla, del Grupo Nexo Franquicia, explicó que los resultados económicos de las franquicias no dependen exclusivamente de la categoría o monto a invertir. No obstante, algunas ideas clave pueden ser tomadas en cuenta, anotó.

Así, en términos de rentabilidad, afirmó que las franquicias de servicios suelen tener márgenes de ganancia más altos (de 20% a más) que los negocios de alimentos y bebidas, y retail, no solo en Perú, sino en el mundo.

“Es una característica intrínseca del modelo de negocio de servicios, tienen menos procesos de transformación y hay una carencia de este tipo de oferta”, comentó a Gestión, tras indicar que las mejores oportunidades en ese sector las ofrecen hoy los conceptos de educación, tecnología y fitness.

Si bien hay oferta de franquicias de servicios para operadores interesados, refirió que éstas son principalmente globales. Y al requerir un acuerdo de franquicia maestra para todo el país, la inversión que suelen demandar no es tan baja.

De rápido retorno

Consultado por las franquicias que ofrecen un retorno de inversión más rápido, López de Castilla señaló que este plazo suele estar relacionado precisamente al capital invertido en el negocio.

Entonces, según el desembolso, detalló que existen franquicias de baja inversión (de menos de US$ 100,000), mediana inversión (US$ 100,000 a US$ 500,000) y de alta inversión (más de 500,000). Y de esas tres categorías, la primera ofrece precisamente una recuperación más rápida.

“Las franquicias de baja inversión tienen que recuperar el capital antes de dos años; las de mediana inversión lo hacen en dos a tres años; y las que demandan más de US$ 500,000, toman más de tres años”, estimó.

Aunque estas condiciones pueden parecer ideales para los inversionistas de bajo capital, el ejecutivo precisó que los grandes grupos operadores también pueden aprovechar oportunidades en diferentes segmentos. Sin embargo, estos hoy enfrentan algunas dificultades en el mercado local.

“En gastronomía estamos viendo muchos negocios improvisados que afectan el mercado, en cambio en servicios hay menor oferta”, añadió.

EL DATO

Mercado. El sector de franquicias en el Perú mueve alrededor de US$ 1,400 millones al año. Y si bien es una industria en desarrollo, el dinamismo observado este año es menor que el reportado en los últimos años y ninguna categoría de este negocio muestra crecimientos considerables, anotó el Grupo Nexo Franquicia. Aun así, su rentabilidad puede ser mayor al doble que las de otras opciones de inversión como fondos mutuos (10%), puntualizó.