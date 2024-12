Al cierre del tercer trimestre, las empresas administradoras de fondos colectivos (EAFC) y las sociedades administradoras de fondos de inversión fueron las más castigadas, con 12 y seis sanciones, respectivamente, de acuerdo con datos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

En el caso de los fondos colectivos, se han penalizado a cinco de las ocho administradoras autorizadas, por infracciones graves que implican la suspensión de la licencia o multas onerosas cercanas a los S/140,000 impuestas principal y transversalmente por no cumplir la regulación prudencial, de gestión de riesgos o de conducta del mercado aplicable a este sector, dijo Karina Chinguel, asociada senior de Vodanovic.

LEA TAMBIÉN Apuestas online: usuarios podrán ver ganancias en su banco al instante

Con relación a las SAFI, las sanciones responden a inversiones no permitidas en nombre de los fondos bajo su administración, no cumplir los límites de participación fijados o no presentar la información eventual y periódica dentro del plazo legal, señaló.

Si bien las gestoras de fondos son las segundas en la lista de las más penalizadas, el número de sanciones impuestas fue menor que el año previo lo que muestra una mejora en la cultura del cumplimiento de la normativa del mercado de valores de parte de este segmento.

Descontento

En tanto, Luis Miguel Garrido, asociado senior de Rubio Leguía Normand, puntualizó que el sistema en que operan los fondos colectivos sigue siendo complicado tanto para el público como para el supervisor.

“Parece que la SMV no se siente muy cómoda en este mercado, opera casi como una junta pero muchas personas no comprenden el esquema de funcionamiento y piensan que están comprando un bien que será entregado en el casi de inmediato”, indicó.

Aún hay inconvenientes con la información, luego las personas no están contentas porque se tardan más de lo esperado en obtener un automóvil o inmueble, añadió.

Sobre los fondos de inversión, Garrido argumenta que la superintendencia está tomando un rol más activo, empujado por algunos problemas suscitados con las gestoras fuera de su supervisión.

“Están pendientes tanto de las que SAFI (reguladas) como de las gestoras de fondos (no reguladas), especialmente de estas últimas por los casos mediáticos de estafas que usaron estos instrumentos para atraer a la gente, aunque a los fondos privados no puede sancionarlos”, detalló.

SAB

En cuanto a las sociedades agentes de bolsa (SAB) tanto el número de empresas sancionadas como el valor de las multas impuestas se redujo. En lo que va del año sólo se sancionaron a cuatro casas de bolsa, a diferencia de las 13 sancionadas en el periodo previo. Según Chinguel, entre las infracciones por las que son sancionadas las SAB están no presentar información financiera o memorias anuales dentro del plazo legal y no cumplir con el contenido mínimo de los estados de cuenta.

Garrido estima que la SMV continuará con una supervisión activa de las entidades autorizadas a operar. “Inicialmente, el regulador no es muy activo porque busca incentivar que se desarrollen los mercados, sin embargo, luego de una crisis se ha identificado negocios que no están tan alineados a la regulación”, explicó.

Surgen riesgos que no han sido mapeados, que llevan a los supervisores, de banca y mercado de valores, a ser más acuciosos en la revisión de información, complementó.