Los datos publicados por la Fed reflejan US$ 152,850 millones en préstamos de la ventanilla de descuento —instrumento tradicional de respaldo de liquidez para bancos— en la semana que terminó el 15 de marzo. Es un récord que supera los US$ 4,580 millones de la semana previa. El máximo histórico anterior fue de US$ 111,000 millones alcanzado durante la crisis financiera de 2008.

Los datos también muestran US$ 11,900 millones en préstamos del nuevo recurso financiero de emergencia de la Fed conocido como Bank Term Funding Program (BTFP), cuyo lanzamiento fue el domingo.

En conjunto, el crédito otorgado a través de las dos facilidades refleja un sistema bancario que aún es frágil y enfrenta una migración de depósitos a raíz de la quiebra de Silicon Valley Bank of California y Signature Bank of New York la semana pasada.

Otras extensiones de crédito totalizaron US$ 142,800 millones durante la semana, lo que refleja préstamos de Federal Deposit Insurance Corp. a los bancos puente para SVB y Signature Bank.

El jueves en la tarde, los bancos más grandes del país acordaron un plan para depositar alrededor de US$ 30,000 millones con First Republic Bank, un esfuerzo orquestado por Estados Unidos para estabilizar al banco de California.

Los préstamos directos primarios alcanzan un récord de US$ 15,900 millones la semana pasada.

El Tesoro de Estados Unidos y Federal Deposit Insurance Corp. intervinieron y ejercieron poderes inusuales durante el fin de semana para proteger a todos los depositantes tanto de SVB como de Signature. Por lo general, los depositantes solo están asegurados hasta US$ 250,000.

La Fed también tomó la medida extraordinaria de ampliar la red de seguridad al garantizar que los bancos tendrían suficiente liquidez para satisfacer todas las necesidades de depósito. El BTFP permite a los bancos ofrecer garantías gubernamentales a la par a cambio de un préstamo a un año. Funcionarios del Gobierno dijeron en ese momento que había suficiente garantía en el sistema bancario para cubrir a todos los depositantes.

Analistas de JPMorgan Chase & Co. estimaron en US$ 2 billones el nivel superior de la cantidad de liquidez que podría proporcionar en última instancia el nuevo respaldo, aunque también desarrollaron un cálculo menor de alrededor de US$ 460,000 millones con base en la cantidad de depósitos no asegurados en seis bancos de Estados Unidos que tienen la mayor proporción de depósitos no asegurados sobre el total de depósitos.