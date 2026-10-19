La compañía cuenta con 470 hectáreas de espárragos en La Libertad. (Foto: Difusión)
La compañía cuenta con 470 hectáreas de espárragos en La Libertad. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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, informó el director comercial de la empresa, Daniel Bustamante.

El ejecutivo explicó a Agraria que esta disminución se debería a los efectos climáticos, así como a la avanzada edad de las esparragueras. Añadió que el 100% de la producción se destina a la línea de fresco, siendo los principales destinos del espárrago Estados Unidos, la Unión Europea e Inglaterra.

La firma cultiva variedades de alto rendimiento como UC115. Además cuentan con la variedad conocida como “súper macho”, que adicional a tener alto rendimiento también es de mejor calibre.

Actualmente, la compañía cuenta con 470 hectáreas de espárragos, todas ubicadas en Chepén (La Libertad) y están evaluando aumentar las áreas de esta hortaliza.

¿Qué está enfrentando el cultivo del espárrago?

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones peruanas de espárragos frescos sumaron US$ 182,271,034, mostrando un crecimiento de 6.85% frente a los US$ 170,581,171 reportados en iguales meses del año anterior, informó Agrodata Perú.

En los primeros siete meses del presente año, los despachos de espárragos alcanzaron los 43,416,076 kilos, apreciándose una contracción de 6.69% en comparación a los 46,529,121 kilos registrados en similar periodo del 2025.

Dicho incremento en valor, a pesar de la caída del volumen, se explica por el mayor precio del espárrago fresco procedente de Perú en el mercado internacional, que en el periodo analizado de este año, alcanzó los US$ 4.20 el kilogramo en promedio, versus los US$ 3.67 obtenidos entre enero y junio del 2025.

Los principales destinos del espárrago de Cerro Prieto son Estados Unidos, la Unión Europea e Inglaterra.
Los principales destinos del espárrago de Cerro Prieto son Estados Unidos, la Unión Europea e Inglaterra.

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