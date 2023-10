Entre enero y agosto, la exportación de bebidas alcohólicas superó los US$ 7,774,000. El pisco fue la más importante al sumar US$ 4,559,000 y representar el 58.6% del total, informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Al respecto, la presidenta del Comité de Pisco y otras bebidas alcohólicas del gremio, Carmen Robatty, sostuvo que el mercado internacional también solicitó aguardiente (US$ 1,444,000), ron (US$ 1,128,000) y vino (US$ 642,038), que lograron participaciones de 18.6%, 14.5% y 8.3%, respectivamente.

“Las bodegas y empresas desarrollan varias estrategias a fin de fortalecerse y seguir diversificando su portafolio de productos”, destacó Robatty.

De este modo, indicó que varias bodegas impulsan el enoturismo, visitas a zonas vitivinícolas y alianzas con otras empresas, a fin de promover la cata y el maridaje y llegar a más consumidores.

(Foto: El Peruano)

Destinos

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade a agosto, los despachos de pisco al mundo superaron los US$ 4,559,000. La bebida de bandera fue solicitada principalmente por Estados Unidos (US$ 1,487,000), con una concentración de 33% del total. Otros destinos fueron España, Bélgica, Países Bajos y Francia.

Asimismo, los envíos de aguardiente sumaron US$ 1,444,000. Chile se posicionó como el principal destino con una participación de 97.1%. En la lista le siguen Colombia, Estados Unidos, Francia y Aruba.

En ron se alcanzó US$ 1,128,000; en tanto que los despachos de vino, entre enero y agosto, ascendieron a US$ 642,038 y su destino más importante fue Estados Unidos con una participación de 61%.

Durante los primeros ocho meses del año, las empresas exportadoras líderes de pisco, aguardientes, ron y vino fueron Bodega San Isidro, Bodegas y Viñedos Tabernero, Cartavio Rum Company y Santiago Queirolo.

LEA TAMBIÉN: Tabernero abre dos mercados más y amplía línea de embotellado el 2023

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.