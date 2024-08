El director comercial de Volvo para Latam, André Pina, señaló que la compañía entra a la subcategoría de SUV B o compactas con la 100% eléctrica EX30. Sin embargo, reconoció que es un segmento pequeño del mercado de lujo.

“Ahí tenemos dos (marcas) o el Mini Countryman también”, comentó a Gestión en la nueva presentación del vehículo para América Latina en México.

No obstante, destacó que el nivel de precio de esa unidad –que se convierte en el modelo de entrada de la marca- les permitirá atraer a usuarios de los vehículos de alta gama de las marcas masivas. Asimismo, confió en captar a los jóvenes que buscan una opción eléctrica.

En tanto, el ejecutivo también indicó que buscarán recuperar el lugar de la XC90 entre las SUV grandes (segmento E) de lujo más vendidas. En este caso, admitió que la competencia es mucho mayor.

“Hablamos de coches grandes, es un segmento de lujo super fuerte. Hay muchas marcas ahí, tenemos a BMW, Land Rover, Porsche y otras, y muchas versiones. Es un segmento muy disputado”, anotó, tras mencionar que la versión eléctrica del XC90 llegará el 2025.

Sin embargo, este plan comercial avanza en medio de desafíos logísticos. Al respecto, el ejecutivo explicó que el sector automotriz está muy golpeado por las restricciones de cupos para enviar o traer vehículos de un país a otro.

“Las rutas que antes teníamos ya no están más, pero hay rutas nuevas que antes no habían. Eso daña un poco en términos de planeamiento, pero igual estamos haciendo volúmenes que antes no hacíamos en muchos mercados”, añadió.

La infraestructura de carga

Para respaldar el despliegue comercial del portafolio eléctrico en América Latina, Volvo mantiene una alianza con Evergo a fin de acelerar la instalación de puntos de carga de los vehículos enchufables en ciertos países de América Latina. En Perú, la iniciativa es estudiada con Enel X, que ahora pertenece a China Southern Power Grid International (CSGI).

“Enel X está trabajando con nuestro importador para elegir las principales rutas, las que más convienen a nuestros consumidores”, sostuvo.

Añadió que esos análisis se van actualizando. Por lo pronto, aseguró que todos los vehículos eléctricos de la marca se comercializan con un sistema de carga propio para el hogar.

Proyecciones en Perú

En medio de desafíos de abastecimiento, Volvo cerró el 2023 con un volumen de ventas (396 unidades) ligeramente menor al año previo (428), según la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Sin embargo, en una entrevista con Gestión a inicios de 2024, la marca destacó que las perspectivas habían mejorado. Desde la dirección regional, las proyecciones son similares.

“Con Volvo estamos caminando super bien, estamos haciendo cifras bien expresivas en Perú, haremos un super año en el país”, expresó Pina.

En efecto, de enero a junio de 2024, Volvo colocó 287 vehículos livianos en Perú, anotando así un crecimiento de 49.5% frente al mismo periodo de 2023. La totalidad de esas unidades corresponde a la categoría de SUV todoterreno.

De cara a las metas de electrificación de la marca, el ejecutivo recordó que apuntan a que el 50% de sus ventas globales sean de vehículos 100% eléctricos en 2025 y que la tasa suba al 100% en 2030. En América Latina, estimó que el objetivo se lograría inclusive antes, debido al avance mostrado en Brasil, Colombia, Costa Rica y otros países.

En Perú, admitió que el progreso aún es menor ante la falta de incentivos para la compra de esas unidades. Sin embargo, resaltó que este año ya estarían comercializando solo unidades híbridas enchufables en el país. En ese sentido, consideró que la fase intermedia de venta de híbridos en el mercado local sería un poco más prolongada que en otros países antes de pasar a una etapa de 100% eléctricos.

CIFRAS Y DATOS

EX30. Nuevo modelo incorpora componentes y/o insumos reciclados para reducir su huella en el medio ambiente.

Producción. Portafolio de Volvo llega a América Latina desde China, Estados Unidos o Europa.

Portafolio de Volvo llega a América Latina desde China, Estados Unidos o Europa. Locales. Volvo mantiene plan de abrir segunda tienda en Lima.

