En diálogo con Gestión, la presidenta de la Cámara Peruana de Franquicias, Lidian Gamarra, indicó que antes de la covid el sector experimentaba un crecimiento sostenido de doble dígito, no obstante, estima que en el 2023 tuvo un avance de entre 7% a 8% y, de continuar esta misma tendencia se alcanzaría un ritmo cercano al 10% al cierre del presente año.

“El primer trimestre ha estado muy activo el mercado de franquicias. Vemos que hay mucho networking y búsqueda de información, por lo que creo que se va a ir materializando en el transcurso de los meses de este 2024. Va creciendo no solamente bajo el concepto en que las marcas ya establecidas puedan ampliar y generar más unidades, sino que también van surgiendo nuevas marcas”, comentó.

Mirada internacional

De acuerdo a Gamarra, en el Perú habrían alrededor de 540 franquicias, de las cuales el 50% serían extranjeras y la otra mitad locales. La estrategia en el caso de las marcas nacionales ya no solo es ganar mayor presencia en el mercado peruano sino que también están aspirando ingresar hacia otros países.

Así, de las casi 270 franquicias peruanas que hay, cerca del 15% ya se han internacionalizado o han iniciado el proceso para llevar su marca al exterior . Esta tendencia ha ido ganando fuerza desde que surgió la pandemia, ya que antes de esta etapa apenas el 5% miraba el mercado extranjero como una opción de crecimiento, siendo solo el rubro gastronómico el más interesado.

“Después de la pandemia muchos no querían crecer a nivel país y buscaron su crecimiento afuera. En el 2022 el movimiento fue muy incipiente pero en el 2023 este proceso de búsqueda o colocación de marcas al exterior ha crecido. Se está teniendo un ritmo más consistente porque están aspirando a salir del país”, explicó.

En cuanto a los rubros que más están apostando por la internacionalización, Gamarra señaló que, además de las gastronómicas, las franquicias de tecnología, moda, belleza y educación son los que buscan posicionarse en el extranjero y, a través de la Cámara Peruana de Franquicias están siendo apoyadas en el marco legal y tributario para que den este paso.

La líder gremial agregó que como parte del proceso de llevar su denominación hacia otros países, las empresas están creando marcas derivadas que se adecúen a las condiciones y características de los mercados internacionales.

¿A qué países buscan llegar las franquicias locales?

Aunque el ingreso a un país dependerá del estudio de mercado previo, las franquicias peruanas buscan llegar a los países de América Latina como punto de partida, siendo Brasil, Colombia, Argentina y México los de mayor preferencia, a excepción de las marcas gastronómicas, que son los que inician en Estados Unidos su expansión internacional.

“La preferencia está en los países cercanos de América Latina, sobre todo por la facilidad del idioma y tributaria. Es por ello que salen a los lugares cercanos, después está Estados Unidos y Europa como segunda instancia”, mencionó.

En cuanto al precio de este modelo de negocio, Gamarra señaló que una microfranquicia (modelos de negocios pymes) podría costar entre US$ 20,000 a US$ 30,000 por el uso de la marca en un tiempo determinado, mientras que una franquicia oscila de US$ 50,000 a US$ 150,000. Estos montos suelen ser similares si se ofrecen al extranjero.

Vale mencionar que además del pago por el uso de la marca, el propietario también cobrará un porcentaje sobre las ventas brutas, previo acuerdo entre las partes involucradas.

