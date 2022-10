Y un segmento que se vio favorecido fue el de artículos de decoración y vajilla, pues su demanda en el exterior aumentó, indicó la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de la Asociación de Exportadores (Adex), Rocío Mantilla.

“Tras el covid-19, este segmento creció más que la joyería, pues las familias buscan mostrar mejores ambientes con artículos de decoración, como floreros, o vajilla como platos, fuentes y utensilios, productos de bronce enchapados en plata”, señaló Gestión.

Agregó que el principal mercado para estos productos son los países de Centroamérica, como República Dominicana, Panamá, Guatemala, El Salvador, y también Estados Unidos, que es el mayor mercado para todo el sector de joyería y orfebrería (representa el 90% de las ventas totales).

“Se valora mucho la calidad de la mano de obra y los motivos de la cultura peruana. Pero también se hacen productos con diseños a pedido”, agregó.

El segmento de artículos de decoración y vajilla aún es pequeño, pues supone alrededor del 10% de las exportaciones totales de joyería y orfebrería; pero va en crecimiento, ya que hace dos años su participación era mucho menor, indicó Mantilla.

Para todo el sector de joyería y orfebrería, este 2022 no es de los mejores años. En el primer semestre las exportaciones han bajado en 8%, refiere la ejecutiva.

“En este cierre del año esperamos mejorar un poco, con la mayor demanda por las fiestas, pero no alcanzaremos los US$ 118 millones que se exportaron el 2021. Estimamos que en este 2022 los envíos llegarían a US$ 90 millones”, indicó Mantilla.

Al respecto, Pamela Ceballos, cofundadora de la joyería Sissai, asegura que la menor demanda del exterior en el último año es más notoria en los mercados de Europa y Estados Unidos.

“Tras la guerra y los problemas económicos que viene generando, la demanda bajó. Pero siempre será importante explorar esos mercados, pues en algún momento la demanda se recuperará”, subrayó.

Mientras tanto, el mercado local se muestra más dinámico. Sissai abrió dos tiendas en el último año, con que suma cuatro en total en Lima. “Las pulseras, aretes, anillos y collares son los más demandados, tanto de oro y plata”, anotó Ceballos.

Datos

Metales. El 70% de la exportación de joyería y orfebrería peruana es de productos de oro. Y el 30% de plata.

Evento. El Comité de Joyería y Orfebrería de Adex organizará el VI Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería, el cual se realizará del 12 al 14 de octubre en Cusco.

