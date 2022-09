En el sector ocurre un efecto inverso producto de la coyuntura local y mundial. “Se incrementó la demanda porque la oferta se redujo”, explica Jack Gomberoff, gerente general de Grupo Yago, comercializador y distribuidor de productos de lujo, entre ellos los de la joyería Tiffany & Co.

Detalla que, debido a la crisis, algunas marcas de lujo operan en horario acotado y tienen menos stock por problemas de producción. Así, lo que queda a disposición se vuelve “más codiciado”.

Grupo Yago cuenta con marcas como G&G Joyeros, Montblanc, entre otras en Lima. “Países como Chile y Colombia pueden parecer visualmente idóneos para acoger una marca de lujo, pero en realidad no lo son porque tienen un consumo más conservador”, detalla.

Por ejemplo, en Chile el público prefiere joyería pequeña y en oro blanco, para que sea menos ostentoso. Invierten menos en la categoría.

Mientras que los peruanos optan por “lo más ruidoso, usan oro en combinación con acero y piezas grandes”. Pese a ello, Gomberoff describe como un reto haber convencido a las marcas de lujo que apuesten por ingresar a Perú.

JOYERÍA DE ALTA GAMA

Tiffany & Co. cuenta con una franquicia en Perú desde 2016 que se encuentra ubicada entre Miraflores y San Isidro en un área de 300 metros cuadrados. “Tiene múltiples categorías, los productos arrancan desde los US$ 400 y pueden superar el US$ 1 millón”, sostiene Gomberoff.

En Perú, el gasto oscila entre los US$ 800 y US$ 8,000. Los compradores de la marca varían entre los que buscan anillos de compromiso, regalos y jóvenes con pedidos por fechas especiales, indica.

Con la finalidad de impulsar las ventas, la joyería ingresó nuevas colecciones clásicas como Elsa Peretti y Knot, con las que no contaban anteriormente.

“Hacia finales de año, estamos tratando de que regrese toda la línea de casa de Tiffany (cristalería) que teníamos antes de la pandemia. El grupo LVMH hizo una reestructuración completa de esa línea y poco a poco llegará a Perú”, dice Gomberoff.

VENTAS DE MARCAS DE LUJO

A diferencia de otras categorías, las marcas de lujo aún no penetran en el canal online. Según Gomberoff, algunos avances están relacionados a consultas por WhatsApp. En el caso de Tiffany & Co., los vendedores suelen visitar a los clientes y es ahí donde se finaliza la compra.