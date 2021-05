Canvia, empresa especializada en el outsourcing de procesos de negocios y tecnologías de la información, se ha enfocado en las grandes empresas e instituciones locales, pero la coyuntura ha hecho que pongan la mirada en un segmento clave, el de las pequeñas empresas o emprendedores, y el de la gastronomía.

“A raíz de la pandemia, muchos empresarios del sector se han enfocado en buscar tecnologías ágiles, el apoyo en soluciones tecnológicas con el fin de seguir brindado el servicio, pero ya no en el lugar (restaurante) donde se generaba la experiencia sino en el hogar”, dice Hugo Goicochea, CEO de Canvia.

Así, dijo que antes los grandes problemas del sector venían por la logística, contabilidad u otros, pero hoy está ligado a la experiencia del usuario ante la situación que vivimos. En ese sentido destacó el crecimiento de las dark kitchen, ligado a la experiencia en el hogar.

“Se generan economías de escala y centros de producción que requieren un manejo adecuado a través de logística y data y es lo que estamos brindando”, comentó.

Un ejemplo es la incorporación de las apps como parte de la modernización y adaptación a los nuevos sistemas.

Segmento

En tanto, en el segmento de los emprendedores, el ejecutivo comenta que vienen jugando un papel importante dentro de la empresa, y si bien inicialmente tenían algunos reparos de sumar tecnología para mejorar o escalar su negocio, han visto que es lo contrario.

“Hoy es impensable que crezcan sin tecnología, un ejemplo son las startups tecnológicas”, sostuvo.

Si bien no tienen una meta específica de sumar nuevos clientes de este segmento, ya que el foco principal sigue siendo el segmento corporativo, Goicochea refirió que el enfoque hacia emprendedores va en apoyar el crecimiento a través de alianzas.

“Son empresas con muy buena capacidad de conocimiento en temas de nicho pero no tienen la espalda para poder enfrentar a la gran empresa, y lo que hacemos es asociarnos e incorporar o brindar las capacidades de desarrollo y agilidad y poder generar una solución conjunta”, comentó.

Los que más crecen

Si hablamos de los segmentos corporativos, estos generarían que se crezca a doble dígito este año, como ya lo vienen haciendo, y son los sectores de retail, financiero y salud los que han tenido y vienen teniendo mayor movimiento, buscando soluciones, por ejemplo, vinculadas a la ciberseguridad o transformación digital.

“Hay varios proyectos que hemos desarrollado, uno de ellos, del que no puedo mencionar la empresa, es el vinculado a transformación con una empresa de alimentos que desarrolló un coaching ágil para ver como las comunidades que consumen sus productos se organizan y dan valor a sus productos con la generación de recetas o incluso el nacimiento de negocios conjuntos y a su vez, generan su propio e-commerce”, dijo.

En tanto, en ciberseguridad han generado equipos de respuesta de emergencia en áreas de banca, seguros, afps y finanzas en general. En retail la demanda ha sido muy fuerte en cuanto a supply chain y sistemas de información de data, mientras que en salud destaca la creación de consultorios virtuales.

Expectativa

“Pese al contexto de la pandemia y el proceso electoral, hay crecimiento en el desarrollo de proyectos tecnológicos debido al dinamismo que se está dando para modernizar los sistemas y la mejora de aplicaciones”, señaló Hugo Goicochea.

Consultado sobre nuevas inversiones, dijo que para este año Canvia, parte del fondo de inversión norteamericano Advent International, no está enfocado en una nueva compra, aunque siempre están mirando opciones. “Algunas empresas de nicho pueden ser buenas opciones, no solo para adquisición sino un joint venture o alianzas, por ahora no hay un target específico”, mencionó.

El dato