Aunque nuevamente la pandemia no les permitió concretar todos los planes de expansión que habían planificado para este año, la cadena de pollerías D’Carbón sí pudo abrir las puertas de su tercer local echando mano de un formato de inversión que venían preparando desde hace un par de años: las franquicias.

Pero, a diferencia de lo que han hecho otras marcas, para abrir su nuevo local en Chacarilla (Surco), la cadena que nació en el Callao aplicó el formato de franquicia asociativa o en asociación, en donde el franquiciante –esta vez D´Carbón– tiene la posibilidad de participar en el capital de la sociedad franquiciada.

Según detalla la gerente general y fundadora de D’Carbón, Eliana Gallardo, para abrir este nuevo local, que mensualmente retribuirá con un porcentaje de las ventas a la marca y no con regalías, fue necesaria una inversión de alrededor de US$ 130,000, mientras que el derecho de entrada como franquicia asociativa ha ascendido a, aproximadamente, US$ 30,000.

“Nuestra meta es que más inversionistas den una mirada a este rubro de negocio en plena expansión. Ha sido difícil traer la marca a esta zona residencial, pero apuntamos a un crecimiento por los años que nos respaldan como marca”, indica.

Más franquicias asociativas

Pero, teniendo en cuenta que con este nuevo local –de dos pisos, un bar y una terraza– apuntan a un ticket promedio de S/ 60 por persona, la posibilidad de ampliar su portafolio con nuevas franquicias asociativas figura entre los planes de expansión de D’Carbón.

“Este local ha sido abierto mediante una sociedad que le ha dado un valor a la marca y, adicional, un porcentaje de efectivo, por eso estamos abiertos a trabajar de la misma manera, es decir, bajo este mismo formato con otros inversionistas o también como franquicias individuales, que tienen otras características”, añade Gallardo.

Precisamente, como parte de sus planes de expansión, la cadena de pollerías –que ya está presente en La Perla (Callao), San Miguel y Chacarilla (Surco)– está analizando la posibilidad de abrir nuevas sucursales en otros distritos de la capital. ¿En dónde? “Otros distritos en donde nos gustaría poner un D’Carbón son Magdalena y Jesús María”, señala.

Y aunque las intenciones de dar el salto a alguna provincia del interior del país han figurado en el radar de D’Carbón, por el momento su prioridad será afianzar la marca en Lima, mientras que “más adelante podrían optar por provincias como Trujillo, Cusco o Arequipa”.

El nuevo local de D’Carbon espera alcanzar un ticket promedio de S/60 por persona (Foto: D’Carbón)

¿Cocina oculta?

Sobre los planes que tenían de abrir nuevos locales de la marca de pollos y parrillas bajo el formato de “cocina oculta” o ‘dark kitchen’, Gallardo sostiene que dichos planes siguen en pie.

“En el 2022 continuaremos con este trabajo, los resultados que teníamos proyectados para el 2021 con este nuevo local también eran una opción como cocina oculta, pero como es un local amplio nos decidimos por lo otro, pero el plan [de abrir locales ‘dark kitchen’] va de la mano y va a depender del tipo de inversionista y del presupuesto que se maneje”, señala.

Resultados 2021

Con relación a los resultados que tienen proyectados para este año, Gallardo sostiene que considerando que en comparación con el 2020 les “ha ido bastante bien” y que están creciendo como marca, para el cierre del 2021 esperan alcanzar un crecimiento de 20%, superando con creces el 10% logrado el año pasado, a pesar de la pandemia.

“El incremento del aforo nos está favoreciendo ya que nos permite atender a muchos más clientes. Han sido momentos difíciles y ahora valoramos más a nuestros clientes y, aún más, a nuestros trabajadores. Con la pandemia hemos aprendido muchas lecciones, como mejorar nuestros procesos de delivery, ‘call center’ y a trabajar con aplicativos como Rappi y Pedidos Ya. Eso nos ha permitido encontrar nuevas oportunidades de negocio y nos ha ayudado a desarrollar una mejor estructura de costos”, añade.

Sobre los planes para D’Carbón La Perla, una nueva ampliación de su local no está descartada, además de mejorar día a día su implementación. “La pandemia nos afectó a todos, pero el ‘boom’ del consumo de pollo a la brasa no ha disminuido y, por eso, somos unos de los locales más visitados en el Callao”, remarca.

Sonata Café

En el caso de Sonata Café, su local que desde el 2016 combinaba la cafetería con la diversión nocturna (bar y karaoke), la empresaria asegura que tras reconvertirse en una cafetería/bar, continuarán enfocados en seguir creciendo con su único local en La Perla, aunque por la pandemia han tenido que reducir su carta pero mantienen la misma calidad.

“Hemos diversificado el producto de acuerdo a lo que pide la zona y nos hemos enfocado en los platos que más solicita el público, así que por el momento no hay planes de expansión”, finaliza.