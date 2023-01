¿Cuál es el balance de las exportaciones de congelados del año pasado?

Tuvimos un trabajo muy interesante en perico, pota, merluza hasta marzo, aproximadamente. En mayo, junio y julio, la pesca se paralizó por completo en nuestra zona. La merluza, por ejemplo, presentó problemas en su tamaño y eso hizo que la pesca sea bastante irregular.

¿Qué consecuencias trajo esta situación para Dexim?

Empezamos a depender de la pota, especie que también estuvo bastante complicada, pues se alejó del litoral, atribuyéndosele a anomalías en el clima. Entre mayo y agosto, nuestra producción se mantuvo a un 10% o 15% del volumen total de capacidad de la planta, por lo que tuvimos que recurrir incluso a la reducción de personal.

A consecuencia de esta situación, ¿el monto de las exportaciones cayó?

Acabamos el 2022 con US$ 29 millones en exportaciones, mientras que en el 2021 alcanzamos los US$ 33 millones. A partir de noviembre, la pesca se reactivó de una manera considerable para la pota, que es lo que venimos trabajando, pues la pesca de merluza sigue muy complicada.

Y este año, ¿cómo se muestra el panorama?

En este momento estamos a full con la capacidad de la planta, siendo la pota nuestro principal volumen de exportación.

¿Y qué sucede con las conchas de abanico y el perico?

Las conchas de abanico es una especie que se procesa, pero últimamente no lo hemos podido comprar porque los precios en el mercado, a diferencia de un año atrás, están inestables y muy bajos. El mercado no está demandando los volúmenes de antes y los precios han caído mucho. En cuanto al perico, la pesca ha sido muy irregular, con tamaños muy chicos. El mercado tampoco está pagando los precios de pesca que eventualmente hay. Llegamos a pagar precios muy altos en materia prima como S/ 14 o S/ 15 el kilogramo la temporada anterior y esta temporada no se puede pagar más de S/ 8 o S/ 9, lo que a los pescadores tampoco les conviene; en pesca no es bueno el precio y en exportación tampoco.

¿Hacia dónde apunta la producción, considerando estos problemas con las especies?

Nuestros objetivos se están midiendo de manera diferente, viendo alternativas como importar productos de otros orígenes, esperándolos poder desarrollarlos este año.

¿De qué productos se trata?

La intención es importar el salmón que viene de Rusia, el lenguado, también de la zona costera de Rusia y el langostino de Argentina.

¿Esta importación busca reemplazar las especies que ahora están complicadas?

No. Son productos que sumarán como alternativa productiva, pues en los últimos años, la estabilidad de pesca ya no es continua. Es decir, si hay pasivos de producción que antes se han generado, cubrirlos con estas especies de importación, de modo que siempre tengamos alternativas a la mano. La importación no va a reemplazar a la producción local como la merluza o la pota, pero sí se convierte en una alternativa de trabajo, para no estar 100% paralizado. Por ejemplo, la merluza es una especie importante para nosotros, con cuota y embarcaciones para pesca, la expectativa está en que mejore el recurso.

¿Qué es lo que falta para proceder con la importación de estas especies?

Estamos terminando los trámites de homologación. Debemos estar trabajando a mitad de año con estas alternativas.

Precios

¿Cómo está respondiendo el mercado ante los precios de los congelados?

La situación a nivel mundial es compleja por el tipo de consumo, por las limitaciones que se dieron a nivel covid, los cambios de moneda, principales países importadores de pota que se vieron afectados con los tipos de cambio, esto hizo mucho que el comportamiento de precios esté a la baja. Lo que nos ayuda es el volumen de venta. Si no hubiera volumen y estuviéramos con los precios actuales, estaríamos complicados financieramente.

En aproximado ¿cuánto han caído los precios?

Una referencia, si antes vendía el filete de pota alrededor de US$ 2,700 o US$ 2,600 la tonelada, ahora se está vendiendo a us$ 1,900 o US$ 2,000 la tonelada, pero es consecuencia de la caída en materia en prima. También depende de los destinos, pues son precios de costo y flete. Hay países que compran más caros porque sus fletes son más elevados, como Rusia.

¿Quiénes son los principales mercados de la pota?

China, Japón, Taiwán, Tailandia, España, Italia y otros países europeos, pero principalmente es el Asia.

Inversiones

¿Hay inversiones dispuestas para este año?

Nuestra capacidad de planta era de 80 toneladas diarias de producto terminado congelado y ahora tenemos la capacidad de 115 toneladas. El año pasado hicimos la ampliación de nuestros túneles de congelamiento y nuestro almacenamiento.

Para este año, ¿qué tienen en cartera?

Hay muchos proyectos, siempre de mejora en el sector pesca. Tenemos la implementación para dar valor agregado a algunas especies y productos, pero todo ello dependerá mucho del primer trimestre, de cómo se vaya recuperando la pesca. El 2022 ha sido un año muy duro y dejó un poco debilitado al sector. Estamos esperando marzo y recién hacer algunos planes en firme.

¿Cuál es la proyección de venta en exportaciones para este año?

Nuestro objetivo es llegar a los US$ 40 millones en exportaciones y va hacer un trabajo arduo, porque la pesca está bastante irregular por los cambios climatológicos no solo en el Perú, sino a nivel mundial.

HOJA DE VIDA

Nombre: Alexander Correa

Profesión: Administración de Empresas por la Universidad de Piura

Trayectoria: 20 años en el sector pesquero, con experiencia en importación y exportación