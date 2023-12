Helga Wobst, Senior VP Enterprise de Betterfly, explicó que la compañía ya opera en ocho países con tres servicios B2B: beneficios de bienestar, protección (seguros) e iniciativas de impacto social. De ellos, el segundo viene generando más interés en los usuarios finales (empleados) de los clientes corporativos suscritos.

De esa manera, de la mano de Interseguro, refirió que operan seguros de vida “dinámicos”, es decir, cuya cobertura crece con el cumplimiento de hábitos saludables. Vista la acogida de la propuesta, reveló que vienen testeando nuevas alternativas para más públicos con diferentes necesidades.

“Bajo esa lógica, vamos a probar en Perú un seguro oncológico que también amplía su cobertura cuando los colaboradores mejoran sus hábitos de vida. Para fines de año, estaremos lanzando un seguro de mascotas y esperamos seguir con seguro dental y otros”, adelantó a Gestión.

Sobre los seguros para mascotas, destacó que hay una oportunidad “gigante” en Perú y otros países, pues no existe una oferta amplia a través de las aseguradoras. Así, en el segmento de vida y salud para los animales del hogar, Betterfly buscará ser pionero.

“Más adelante vincularemos descuentos en veterinarias, farmacias y distintas plataformas o comercios que venden productos para mascotas”, anotó, tras precisar que los diferentes servicios se prestan en alianza con proveedores.

En Perú, aproximadamente el 58% de los hogares tiene al menos una mascota, según Ipsos Perú. En tanto, las familias pueden destinar hasta S/ 6,000 anuales al cuidado de dichos animales, según Kantar Division Worldanel.

Proyecciones

En la actualidad, Betterfly atiende a más de 3,000 empresas (y sus empleados) en América Latina y España. En Perú, Wobst detalló que han prestado los servicios para alrededor de 250 compañías de diferentes rubros y tamaño de planillas.

“Hay empresas de distintos tamaños, que tienen desde 50 hasta 1,500 colaboradores”, mencionó. Refirió que mantienen contratos con firmas como Cosapi, Rappi, Natura, P&G y otras.

A partir de la incorporación de nuevos servicios, previó que la operación en Perú puede crecer en doble dígito el 2024, aunque tiene el potencial de expandirse por tres o cuatro veces, considerando la creciente demanda de beneficios y seguros ante momentos de estrés en los empleados.

Capital y expansión orgánica

Consultada por la disponibilidad de capital para financiar la expansión de Betterfly en el 2024, Wobst afirmó que los US$ 125 millones recaudados el 2022 en una Serie C —que precisamente le permitió convertirse en el tercer unicornio chileno— se enfocarán en apalancar a la empresa en los siguientes tres años. Así, por ahora, no prevé ir tras nuevas rondas de inversión.

En tanto, sobre las vías de crecimiento, la ejecutiva indicó que apostarán principalmente por un desarrollo orgánico tras haber adquirido ya a las startups Flexoh y SeuVale el año pasado para ingresar a España y Brasil, respectivamente.

Claves

Operación. Nació el 2018 como Burn to Give, pero el 2019 fue rebautizada como Betterfly .

Nació el 2018 como Burn to Give, pero el 2019 fue rebautizada como . Presencia. La startup opera en Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Chile.

La startup opera en Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Chile. B2B2C. Betterfly también atiende a usuarios finales sin la suscripción de empresas, a través de “sponsors” que subvencionan el servicio.

también atiende a usuarios finales sin la suscripción de empresas, a través de “sponsors” que subvencionan el servicio. Impacto social. En el mercado local, trabajan promoviendo beneficios para programas como Perú Champs, Juguete Pendiente y Futbol Más.

