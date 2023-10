La producción minera de Hochschild Mining al tercer trimestre del año avanzó 13% en relación al segundo trimestre. En concreto, la minera produjo 6.7 millones de onzas de plata (81,619 onzas equivales de oro) en el periodo de análisis, informó la empresa extractiva.

Hochschild Mining remarcó que está en camino de cumplir con su objetivo de producción general revisado para este año, que oscila entre 289,000 y 303,000 onzas equivalentes de oro o 24.0 y 25.0 millones de onzas equivalente de plata.

Así, la producción atribuible total en lo que va del año llegó a 18.1 millones de onzas equivalentes de plata (218,498 onzas equivalentes de oro).

Además, Hochschild Mining reiteró que su costo sostenido total para este año “está en camino” de estar en línea con la guía revisada de entre US$ 1,490 y US$ 1,580 por onzas de oro equivalente (o entre US$ 18.0 y US$ 19.0 por onza de plata equivalente).

“El tercer trimestre para Hochschild Mining fue operacionalmente el más sólido en lo que va del año y esperamos cumplir tanto con nuestra producción revisada para todo el año como con nuestros objetivos de costos”, dijo Eduardo Landín, director general de la compañía.

Sobre la construcción del proyecto Mara Rosa en Brasil, la compañía reportó que su avance, actualmente al 98%, continúa según el cronograma. La primera producción se espera para el primer semestre del 2024.

Inmaculada

Hochschild Mining indicó que, al tercer trimestre, la producción de su mina subterránea Inmaculada, en Ayachucho, fue de 36,193 onzas de oro y 1.4 millones de onzas de plata, lo que significa una producción de oro equivalente de 53,569 onzas con un tonelaje y leyes de oro mejor a lo esperado.

En lo que va del año, la producción de esta mina es de 146,424 onzas de oro equivalente, ligeramente por debajo a similar periodo de 2022.

Para la empresa, lo alcanzado hasta el momento coloca a esta mina en una posición sólida para cumplir con su pronóstico anual revisado de 192,000-200,000 onzas. Hochschild Mining recordó que en agosto Senace dio luz verde al Estudio de Impacto Ambiental Modificado (MEIA) para Inmaculada.

Pallancata

La mina Pallancata produjo al tercer trimestre 0.6 millones de onzas de plata y 2,558 onzas de oro, lo que eleva el total de plata equivalente a 0.8 millones, con leyes de plata superiores a las presupuestadas y mejores que las de los dos primeros trimestres del año.

En general, en los primeros nueve meses del año, esta veta ha producido 2.0 millones de onzas de plata equivalente. Sin embargo, Hochschild Mining recordó que suspenderá sus operaciones y pasará a cuidados y mantenimiento durante el cuarto trimestre.

Resultados financieros

Hochschild Mining informó que su efectivo total llegó a US$ 114 millones al 30 de septiembre, lo que genera una deuda neta de aproximadamente US$ 261 millones.

En agosto, dispuso de US$ 60 millones de la línea de deuda a mediano plazo de US$ 200 millones firmada en 2022 con el Bank of Nova Scotia y BBVA Securities Inc.