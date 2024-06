Apple anunció este lunes que dejará de ofrecer préstamos que permitían a clientes de Estados Unidos comprar productos en línea valorados en hasta US$ 1,000 y pagarlos posteriormente en cuatro cuotas sin intereses.

El programa, conocido en inglés como ‘Apple Pay Later’ (‘Paga más tarde’, en español), llevaba funcionando desde el año pasado, pero desde la compañía han entendido que chocaba con la decisión de comenzar a emitir a finales de este año préstamos convencionales a plazos para adquirir dispositivos de ‘la manzana mordida’.

La empresa creada por Steve Jobs, que hoy pasó a ser la de mayor valor del mercado del mundo con una capitalización bursátil de US$ 3.33 billones, permitirá ahora que estos nuevos préstamos se hagan a través de Apple Pay para clientes vinculados, entre otras, a la tecnológica financiera Affirm o a otra compañías como Citigroup.

“A partir de finales de este año, los usuarios de todo el mundo podrán acceder a préstamos a plazos ofrecidos a través de tarjetas de crédito y débito, así como a prestamistas, al realizar el pago con Apple Pay”, dijo un portavoz de Apple a CNBC. “Con la introducción de esta nueva oferta global de préstamos a plazos, ya no ofreceremos Apple Pay Later en Estados Unidos”.

Sin embargo, los usuarios con préstamos abiertos ‘Apple Pay Later’ seguirán teniendo acceso a las funciones para gestionar y pagar sus préstamos, según Apple.

Antes de su desaparición, ‘Apple Pay Later’ permitía a los usuarios solicitar préstamos sin intereses a través de la aplicación ‘Wallet’ del iPhone y era la propia empresa liderada por Tim Cook la que comprobaba el expediente y los antecedentes financieros de los clientes antes de concederlos, en lugar de gestionarlo a través de una empresa externa.

No más ‘Pay Later’

El fabricante del iPhone tomó la medida después de anunciar que los servicios de terceros, como los de Affirm Holdings Inc. y Citigroup Inc., se integrarían en su próximo software iOS 18.

Apple lanzó su programa Pay Later en Estados Unidos el año pasado utilizando una plataforma interna. Por primera vez, la misma Apple emitió los préstamos a los clientes a través de una nueva filial. Pero todavía dependía de Goldman Sachs Group Inc y MasterCard Inc. para ayudar a gestionar el proceso.

Los nuevos servicios de iOS 18 estarán disponibles a nivel mundial a través de la plataforma Apple Pay de la compañía. Y los usuarios con préstamos vigentes seguirán pudiendo gestionarlos dentro de la aplicación Wallet, dijo Apple.

“Nuestro enfoque sigue siendo brindar a nuestros usuarios acceso a opciones de pago fáciles, seguras y privadas con Apple Pay, y esta solución nos permitirá llevar pagos flexibles a más usuarios, en más lugares en todo el mundo, en colaboración con los bancos y prestamistas habilitados en Apple Pay”, dijo la compañía.

La noticia fue reportada previamente por 9to5Mac.

Con información de EFE y Bloomberg

