La empresa pública Activos Mineros SAC (AMSAC) presentó su memoria institucional 2022, donde destaca su importante ejecución de gasto de capital (inversión) en proyectos de remediación, el cual alcanzó los S/ 126.6 millones, cifra que representó más del 17% de lo programado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

El presidente del directorio de AMSAC, Karl Maslo, indicó que el incremento en el nivel de ejecución se explica principalmente por el inicio y ejecución de obras en el proyecto Caridad (Lima), la culminación de obras en el proyecto Aladino VI (Puno), el avance de las obras en el proyecto Los Negros (Cajamarca), entre otras intervenciones.

LEA TAMBIÉN: Notas sobre remediación ambiental

“Este logro ha sido acompañado de una sustantiva mejora en los estados financieros de la empresa, que le permitió generar ingresos por S/. 24 millones, gracias a la implementación del Costo Labor, que no es otra cosa que el reconocimiento de los costos y gastos, en los que incurre la empresa para la gestión de los encargos asignados por el Estado”, dijo.

Destacó que con el programa Devolver vida al planeta, han impactado en más de 237 mil peruanas y peruanos, así como a la recuperación de cerca de 2,900 hectáreas de áreas degradadas por antiguos pasivos mineros, en términos de aire, agua y suelo.

Dato

Recientemente la incorporación de First Quantum Minerals Ltd. de origen canadiense en el proyecto La Granja en Cajamarca, proyectando esta empresa en conjunto con su socio Río Tinto de origen inglés, una inversión en total superior a los US$ 2,400 millones.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí