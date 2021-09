Hoy, estar físicamente en San Isidro y trabajar para una compañía extranjera ya no es imposible.

Y es que la digitalización de las empresas y el trabajo remoto, ha roto las barreras de la distancia a todo nivel, y ha permitido que grandes corporaciones como Andela vean a los países de Latinoamérica, entre ellos al Perú, como cantera para reclutar profesionales del área de TI (Tecnología de la Información).

“Al romperse esta barrera física encontramos una oportunidad importante para que nuestros clientes (empresas de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra y, próximamente, Australia) empiecen a conocer a talentos de diferentes culturas alrededor del mundo”, comenta Tania Medina, directora de Mercadotecnia de Atracción de Talento de la citada red global de talento, con sede en África.

Sostiene que, en nuestro país -al igual que en México, Argentina, Colombia, Chile y Venezuela, donde aterrizaron hace dos meses- hay ingenieros que están muy calificados y capacitados, que pueden tener mejores oportunidades de trabajo y generar un impacto económico importante para sus familias.

“Existen trabajos con buenas condiciones y bien remunerados, pero que no son alcanzables para todos y eso es lo que buscamos solucionar: conectar a ingenieros de esta parte del mundo con la oportunidad”, enfatiza.

Pero ¿qué características deben tener los profesionales peruanos para ser parte de Andela y tener la posibilidad de ser parte de alguna empresa del extranjero? Medina informa que lo principal es que tengan un nivel de inglés avanzado y un mínimo de cuatro años de experiencia en diferentes tipos de disciplinas.

Sostiene que los lenguajes de programación más solicitados son en data engineer, enfocados en el diseño, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de procesamiento de datos dentro de un proyecto big data; en reactive y JavaScript, entre otros.

De cumplir con los requisitos, se pueden registrar en la página de Andela y pasar por respectivo proceso (que es automatizado) que toma entre cino y siete días.

Nivel de sueldos

Aunque depende mucho de los años de experiencia del profesional, de la compañía y el sector en que esta opera, la ejecutiva estima que en una posición junior (con una experiencia de cuatro años) el sueldo puede fluctuar desde los US$ 3,500 al mes.

Esto es más de US$ 1,500 por encima del sueldo que, actualmente, pagan las empresas en Latinoaméricana, que bordea entre los US$ 1,000 y US$ 2,000 al mes.

Medina señala que para el 2022, la expectativa es atender a empresas de más países de Europa y no solo de la parte este, y así diversificar la captación de personal, ya que a la fecha Estados Unidos concentra el 70%.

Asimismo, adelanta en los próximos dos meses también estaría disponible su división de capacitación gratuita para tecnólogos en Latinoamérica, así como ya lo tienen en África. Con ello, apuntan a acortar la brecha existente de talento en TI respecto a la demanda.

Andela - que cuenta con una red de ingenieros de 85 países, en seis continentes- prevé tener este año entre 5,000 y 6,000 ingenieros aceptados en su base, de los cuales el 90% terminan siendo colocados.