Hace poco Cofide, el banco de desarrollo de Perú, y el Ministerio de la Producción (Produce) presentaron al Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI), primer programa de apoyo público para el ecosistema emprendedor, a través de un fondo de fondos de inversión exclusivamente orientado a capital emprendedor.

Pero ¿qué tan eficiente podrá ser? Para Marcel Mordezki, managing director de la consultora uruguaya Mordezki & Asociados, encargada del diseño de un fondo de fondos en su país y que se implementó en el 2015, luego de revisar más de 25 experiencias internacionales, señala que para este sea exitoso y realmente cumpla con su propósito, es importante que considere estos cinco puntos o lecciones aprendidas.

1. Tamaño mínimo del fondo y su especificidad

El management fee del fondo está alrededor del 2% al 3% del monto invertido. Si el fondo es pequeño, el fee es pequeño y el tiempo y la calidad del aporte de los ejecutivos del fondo a startups será escaso, señala. “El objetivo más importante de un gobierno, es generar un buen ecosistema. Eso cuesta dinero, por lo que el tamaño de cada uno de los fondos debe ser acorde, para poder contratar equipos y mentores que agreguen valor sustantivo a los emprendimientos”, asegura.

Indica que, recientemente, se ha dado cierta inflación en las valuaciones promedio y, consecuentemente, en las inversiones, por lo que hoy un fondo early stage debería estar como mínimo entre US$ 30 millones y US$ 50 millones.

2. Driver de constitución del fondo y rol del sector público

Mordezki sostiene que la razón por la cual se diseñan fondos de fondos, es que los fondos de capital internacionales o los fondos locales no invertirían en un determinado país, bajo condiciones de mercado. “El rol del ecosistema es crear instrumentos para acelerar la existencia de fondos de inversión a partir de mejores condiciones”, dice.

Por lo tanto, asegura que la primera razón es reducir el riesgo del fondo y para ello, lo primero es funcionar como seguro en el ‘downside’, eso significa que el fondo público pierde el dinero junto con el privado cuando las inversiones salen mal.

“Del lado del upside, existen muchas opiniones, pero en mi experiencia es mejor si el fondo público se comporta como crédito de baja tasa de interés y no retiene acciones de las startups en su portafolio”, enfatiza.

Precisa que, aunque la mayor parte de la inversión es pública, el criterio de toma de decisiones (a quién invertir, el pick up de winners, etc.) debe ser privado. Esto exige completar la trazabilidad de las inversiones para saber cuáles tuvieron éxito o no y devolver la parte del crédito correspondiente a las exitosas.

3. KPI y métricas

Menciona que en América Latina existe la tendencia a mirar los resultados financieros de las inversiones y mucha ansiedad por demostrar financieramente el éxito. “Esto ha pasado en Uruguay, y algunos errores incluyen poner auditorías contables a los procesos de estimulación de un ecosistema. Los auditores utilizan criterios de empresas en marcha para controlar procesos de alto riesgo y desarrollo tecnológico, los que a mi juicio son equivocados”, asegura.

Las métricas relevantes, en su opinión, para verificar que un fondo de fondos ha sido exitoso, son:

· Capacidad para atraer al país fondos de capital internacionales exitosos, con mucho network y know how.

· Generación y aumento del deal flow de startups de alta calidad y en calidad de ‘investment readiness’.

· Generación de una red de profesionales especializados para que las startups puedan acudir a su proceso de crecimiento (abogados, marketing digital, consultores, internacionalización, mergers & acquisitions, etc.).

4. Flexibilidad

Mordezki enfatiza que lo único cierto en este proceso, es que se convive con el error y, por tanto, se debe adoptar una mentalidad de descubrimiento emprendedor, incluso para la política pública. En ese sentido, tener flexibilidad es relevante para comprender los datos que el entorno les da y tener capacidad de reacción para adaptar los instrumentos, las instituciones, los parámetros, entre otros, por si no funciona.

Además, si bien se llama fondo de fondos, recomienda que es importante no restringirse a instrumentos exclusivamente de equity, sino que todos estén incorporados para que los inversionistas y los emprendedores elijan (tales como notas convertibles, deuda convertible y no convertible, e instrumentos mixtos de equity y deuda).

5. Timing y suerte

Finalmente, el consultor acota que se debe tener suerte o encontrar el ‘timing’ adecuado para que las magnitudes no controlables se alineen a los objetivos del fondo: tasas de interés bajas, para que el apetito por el riesgo siga alto y exista interés en zonas emergentes, para que el capital de riesgo privado elija invertir en startups, para que los commodities sigan altos, entre los principales.