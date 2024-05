Las agroexportaciones, entre tradicionales y no tradicionales, alcanzaron los US$ 2,383 millones en el primer trimestre del año, lo que significó un crecimiento de 8.7%, en comparación con igual periodo del 2023, según informó la Asociación de Exportadores (Adex). Entre los envíos agrarios no tradicionales, destacaron entre enero y marzo los embarques por vía marítima de arándanos, que sumaron un valor de US$ 341.2 millones, un incremento de 119.3% frente a los tres primeros meses del 2023.

