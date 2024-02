El Perú espera salir de la recesión económica este año tras haber caído 0.55% en el 2023. Las condiciones -hasta el momento- son “favorables”, debido a un fenómeno de El Niño con menor intensidad, inflación controlada y posibles destrabes de proyectos. Así lo señaló Elmer Cuba, socio de Macroconsult, en entrevista con Gestión. Además, destacó los retos y riesgos que puede enfrentar este Gobierno.

-¿Qué le parece los cambios en el Gabinete Ministerial?

Hay una gran ganancia en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) -con Rómulo Mucho-, es un profesional pro mercado, así que los cambios pueden ser muy profundos ahí, sobre todo para resolver la parte de Petroperú y sacar adelante los proyectos mineros .

En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -con José Arista-, es una persona muy competente al igual que el anterior ministro (Alex Contreras), que tuvo mala suerte porque tocó un fenómeno de El Niño severo el año pasado, inflación alta por 30 meses y problemas políticos en el verano. Entonces, el PBI cayó por factores ajenos a él.

-¿Cuáles son las tareas pendientes que tiene que afrontar el MEF y Minem?

Una de las tareas pendientes es que pueda salir el proyecto minero Tía María y se pueda resolver los problemas de Petroperú.

Sin embargo, lo principal sería una especie de pacto político entre el Congreso de la República con la presidenta Dina Boluarte y la sociedad civil para llevarnos en paz hasta el 2026. En ese contexto de unidad, sí se podría ver todo un cambio en la inversión privada, pero es difícil que eso pase.

Un MEF siempre estará mejor en un contexto político favorable, sino debe remar en contra cuando su presidente tiene poca aprobación.

-El MEF busca implementar en los próximos meses “una norma de austeridad en el sector público”, ¿cómo se podría ser eficiente?

Cada cierto tiempo hay que tener ese tipo de regla. Esa medida ya lo hemos tenido, por lo menos unas 10 veces. Si uno se descuida aparecen siempre gastos.

Creo que el reto no está ahí, sino en combatir la evasión. Perú es un país con demasiada evasión de Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR). El ministro Arista ha sido uno del equipo que fundó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), así que tiene que darse cuenta que el gran reto de las finanzas públicas es la evasión.

-¿Se debe realizar una reforma tributaria con urgencia?

Sería una reforma en la gestión tributaria, más que la regla. No son las tasas que se deben mover, sino que se tiene que enfrentar fuertemente la evasión.

Si reduces la evasión te alcanzará para cerrar el déficit fiscal y se podría gastar más y mejor. Hoy es más fácil que hace 20 años porque con el tema electrónico puedes detectar los sectores evasores.

De fondo, el Poder Ejecutivo tiene dos años para hacer una gran reforma en la gestión de tributación para bajar la evasión, esa sería la mejor herencia que puede dejar para el próximo Gobierno , dándole al país uno o dos puntos más de recaudación.

-El MEF proyecta que la economía crecerá 3% este año, ¿es alcanzable?

Nuestras proyecciones son de 2.2%, un dato muy preliminar como punto de partida, en caso no se haga nada. Es decir, esa cifra sería puro “rebote”. Pero el MEF tiene todo a favor para crecer , así como los astros se alinearon el año pasado para la recesión, esta vez se alinean para una fuerte expansión.

-¿Hay la probabilidad de que se pueda crecer más de ese 3% si se dan acciones concretas?

Así es, porque hay techo. El año pasado hemos caído 0.6% y en el 2024 podríamos crecer 4.5% sin problemas. Es decir, hay un piso de 2.2% y un techo de 4.5%, ya eso dependerá de la mano del Gobierno. Este año trae buenos vientos.

-¿Qué acciones deberían realizarse para llegar a esas cifras?

Señales en el corto plazo, sacar adelante Petroperú y Tía María. Eso sí puede cambiar la aguja a la inversión privada y mejoraría la economía peruana. Sino vamos a estar parecido al año pasado con mejor suerte porque ya no hay un fenómeno de El Niño ni inflación, entonces el PBI “rebota” solo.

Proyecto minero Tía María espera tener luz verde.

-El ministro Arista comentó que desde el tercer trimestre del año la economía crecerá sin “rebote”, ¿es viable?

El rebote será todo el año. Vas a comprar en verano y (se va a comparar) con lo que pasó el año pasado -en esas mismas fechas- donde había carreteras tomadas. Así que el “rebote” puede ser ‘de locos’. El segundo trimestre también rebotarás por El Niño que se extendió en 2023 y que no sucedió este año.

-Según sus proyecciones, ¿la inversión privada se recuperaría este año?

Sí, por lo menos dejará de ser negativa. Se estabiliza la autoconstrucción, al igual que la inversión minera. Si las señales que mencioné se activan, entonces, la inversión privada empezará a ser positivo.

-¿Hay luces que la confianza empresarial de corto plazo pasen a terreno positivo?

Las expectativas de 12 meses (del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP) ya están en terreno optimista y deberían crecer un poquito más. Mientras, el de corto plazo están vinculadas al pesimismo de la recesión y la amenaza que El Niño continúe. Es muy posible que desde abril las expectativas empresariales de corto plazo entren a terreno positivo porque se comienzan a desvanecer los dos riesgos mencionados.

Petroperú

-¿Qué solución se le puede dar a Petroperú?

Si bien es cierto no se puede privatizar ni liquidarla, hay un espacio amplio para que deje de perder dinero. Es absurdo que por un lado nos esforcemos en cumplir la meta fiscal, cobrar impuestos, ahorramos en no pagar mejores sueldos a los profesores, para botar la plata en una empresa pública. Toda la plata que genere Petroperú en 20 año será para pagar la deuda. Ahora hay que ver cómo minimizar la pérdida.

-¿De qué manera se puede minimizar la pérdida en Petroperú?

En este caso, la empresa está quebrada, su patrimonio es negativo. Si hoy cierras la compañía pierdes más plata, así que si la dejas operando indefinidamente la pérdida será más pequeña. No creo que si llegue a tener resultados favorables, pero al menos que no sea una pérdida para el Estado peruano. Toda la plata que genera Petroperú será para pagar deuda y no aportará al presupuesto público.

El sentido de tener a una empresa pública es que las utilidades sean partes del presupuesto para que se pueda gastar en otras cosas, pero Petroperú está desnaturalizado , ha traicionado su ADN porque es una unidad que pierde plata.

-Con lo Petroperú y otros problemas, ¿qué percepción pueden tener los inversionistas extranjeros del Perú?

Perú es visto como un país que está en desarrollo, que tiene un buen modelo económico, con mucha estabilidad macro, pero le falta mejoras institucionalidades, como el caso de Petroperú. Así que este caso y el de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) con Rutas de Lima, hace ver al Perú como un “país bananero” (informal), porque aumenta el riesgo país.

