La economía peruana enfrenta este 2023 el peor escenario después de 25 años (sin tomar en cuenta el impacto de la pandemia del covid-19 en el 2020) y la perspectiva que tienen los analistas es que no se crecería más del 3% hasta el 2026, según la reciente Encuesta de Expectativas Macroeconómicas.

En dicho reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de octubre, los analistas económicos y sistema financiero prevén un crecimiento del producto bruto interno (PBI) de 0.1% y 0.3% para este año, respectivamente. Las empresas no financieras, más optimistas, tiene la expectativa de un incremento de 1%.

Si bien se espera un mejor panorama para el 2024, los analistas económicos hicieron un recorte en sus expectativas de crecimiento de la producción nacional de 2.6% a 2.4%. Del mismo modo, en el sistema financiero pasó de 2.2% a 2%, mientras que el de empresas no financieras se mantiene en 2.5%.

Y, en el caso del 2025, los grupos consultados por el BCRP esperan que la producción nacional crezca del 2.8% al 3%.

Dichas expectativas de la economía en recesión se dan por tener un año bastante complicado por el impacto de las anomalías climáticas, ingresos reales que no se recuperan, un empleo caracterizado por puestos de trabajo precarios, recaudación tributaria “en rojo”, deterioro de la gobernanza, entre otros factores.

Si bien se prevé un aumento del PBI en los siguientes años, una expansión apenas por debajo del 3% no es suficiente para sacar adelante al Perú, de acuerdo con los especialistas.

¿Qué implica crecer menos del 3% en los siguientes años?

Para Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research, crecer a un ritmo débil en la economía hará que no se genere el empleo formal necesario, no se reducirá la pobreza y los emprendimientos irán más lent o.

“No se genera riqueza en general. Es una sensación de estancamiento y crecimiento muy lento de los ingresos que no corresponde a las expectativas que eventualmente pueden tener los ciudadanos”, indicó a Gestión.

Mencionó que los estimados del PBI potencial del Perú están alrededor del 2.5%, un nivel bastante bajo en comparación con la fuerte expansión que se tuvo entre el 2002 y 2013 con un crecimiento promedio de 6.3% al año.

Si la economía peruana creciera como antes, entre 6.3% o 6.4%, cada 13 años se duplicaría la capacidad adquisitiva de un peruano promedio, remarcó.

“Eso ocurrió en un momento de auge vinculado a los buenos precios de la materia prima. Fue palpable porque vimos un engrosamiento de la clase media y una caída significativa de la pobreza de más de 35 puntos porcentuales”, recordó.

Ahora que ese ciclo económico terminó, Perea sostuvo que el crecimiento del PBI para los siguientes años se mide por tres componentes claves: la fuerza laboral, el capital físico vinculado a la inversión (fábricas, máquinas, herramientas para la producción, entre otros), y la productividad de los total factores.

“El aporte al capital físico no va a generar una gran diferencia. La perspectiva de crecimiento de la inversión privada, según consenso de los economistas, para los siguientes años anda alrededor del 2%, muy lejano a lo que sucedía entre 2001 al 2019, donde se crecía a 8% anual”, precisó.

No hay economía de mercado que opere sin instituciones adecuadas, sin un marco de protección de derecho a la propiedad, un sistema judicial que funcione bien y un sistema político que canalice correctamente la demanda de los ciudadanos.

“Eso es lo que nos pasa la factura hoy porque había una percepción de que la economía podría crecer de manera separa del entorno institucional y político, pero eso nunca fue cierto porque si antes hubiéramos tenido eso, se habría crecido hasta 8%”, añadió.

En esa línea, el economista expresó que desde BBVA Research tienen una proyección de la economía peruana de 2.3% para el 2024 y de 3.2% en el 2025.

“El próximo año ya debe disiparse todo el fenómeno de El Niño y vamos a ver normalización en una serie de actividades que se han visto afectada, como pesca y todos los sectores con una recuperación acotada, pero nuestra expectativa de la economía peruana, a mediano plazo, es 2.5%, no más”, replicó.

Perea consideró que para generar más crecimiento se debe acumular más capital físico y para eso se necesita más inversión con estabilidad política-social y reglas de juegos claras.

Ante el anuncio de un shock de inversiones y el otorgamiento de un crédito suplementario al Poder Ejecutivo, Perea aseguró que no es suficiente. “Las medidas del Gobierno son destacables, son esfuerzos interesantes, pero no serán suficiente en tanto no sean complementadas por el sector privado”, afirmó.

Alternativas

De acuerdo con Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), el PBI está creciendo unos 3 puntos por debajo de su potencial y todavía enfrenta riesgos a la baja, particularmente con el fenómeno de El Niño a inicios del siguiente año.

“El Perú debería crecer al menos a 4% para seguir cerrando brechas y reduciendo pobreza, pero las expectativas de mediano plazo no pasan de 3%”, manifestó.

Además, Macera consideró que se tiene que empujar una combinación de políticas transversales con empuje sectorial. “En (políticas) trasversales hay tres bases: tributaria (sobre todo mayor predictibilidad), laboral (fomento de empleo formal, en vez de penalizarlo como ahora), y burocracia”, anotó.

Agregó que, en lo sectorial, se tiene oportunidades enormes en irrigación-agro, minería y turismo.

SOBRE EL AUTOR Javier Artica Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.