En lo que va del año, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo su tasa de interés en dos oportunidades (setiembre y octubre) en 25 puntos básicos (pbs) cada mes y actualmente se ubica en 7.25%.

Recordemos que en el inicio de la pandemia del covid-19, en abril del 2020, la tasa clave registró su cifra más baja (0.25%). Recién en agosto de ese mismo año, para controlar la inflación, se dieron subidas continuas hasta llegar a 7.75% en enero del 2023. En los siguientes meses, la tasa de referencia se mantuvo y en setiembre de 2023 se vio el primer recorte.

Bajo esa mirada, el viceministro de Economía del MEF, Juan Pichihua, indicó que la inflación sigue siendo alta, pese a que se viene reduciendo en todos los países del mundo, sobre todo, en América Latina.

Agregó que, por tal motivo, los países desarrollados, para controlar la alta inflación, mantienen sus tasas de interés de referencia elevadas y eso genera un flujo de capital hacia otros mercados.

“Por lo tanto, hay presiones a que la tasa de interés nuestra, por la transmisión de inflación como por el flujo de capitales, también se mantenga alta. Entonces, una alta tasa de interés, obviamente, no es un incentivo para la reactivación”, dijo en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República.

Incluso, Pichihua sostuvo que la economía peruana puede tener complicaciones si escala la guerra entre Palestina e Israel.

¿BCR reducirá tasas?

En conversación con Gestión, Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, explicó que las tasas altas por un periodo de tiempo prolongado están teniendo un impacto sobre la actividad económica y eso se muestra en menor consumo y menor inversión, por el encarecimiento del crédito.

Sin embargo, Velandia mencionó que la subida de tasa de interés era una condición necesaria en medio de una inflación que estuvo alta por mucho tiempo.

Refirió que en la medida que la inflación empieza a ceder y, sobre todo, que las expectativas de inflación se acercaran a niveles del 3%, eso permitió que el BCRP comenzara a bajar su tasa.

“Pero desde el punto técnico, la tasa sigue en niveles altos históricos y se sigue transmitiendo en parte de la desaceleración de la actividad económica y la declarada recesión por parte del Gobierno”, anotó. El ejecutivo sostuvo que debería existir una coordinación entre la política monetaria y fiscal.

Puso como ejemplo: si hay un alto gasto público podría tener un efecto inflacionario, pero, de lo contrario, si el gasto público está deprimido le da espacio al BCRP para bajar las tasas de interés. “Actualmente, en el Perú, hay un espacio importante para lograr revitalizar la economía en un momento que se encuentra muy débil”, añadió.

Consideró que, bajo esa línea, el BCRP irá respondiendo al comportamiento de la inflación y el agregado de la economía en general. “Por ahora, nosotros proyectamos que el Banco Central irá bajando su tasa de interés, porque tiene espacio para hacerlo, así que durante la reunión de noviembre y diciembre se podría reducir en 25 puntos básicos en cada mes, con lo cual nos ubicaríamos en 6.75% a fin de año y para el 2024 prevemos un cierre de tasa de 4.50%”, dijo.

No obstante, Velandia señaló que el principal riesgo de la inflación es El Niño global y su impacto en los precios de los alimentos o energía.

De acuerdo con Thorne & Associates, se percibe que el descenso de la inflación y el deterioro de la actividad local están dando espacio a que el BCRP pueda seguir flexibilizando su política monetaria.

“Sin embargo, creemos que habría una cautela en adelante, sobre todo ante la expectativa de que la tasa de la Reserva Federal (FED) se mantenga en un nivel elevado por un mayor tiempo”, sostuvo en su informe. Por ello, estima un recorte adicional de 25 pbs en noviembre, y dos más durante 2024.

Expectativas deprimidas

Para Enzo Defilippi, exviceministro de Economía, el problema de tener un bajo crecimiento de la economía, se deben a las deterioradas expectativas. En esa situación, sostuvo que si el BCRP baja o suba la tasa no cambia el panorama de una desaceleración de la economía.

“El problema del crecimiento no es la alta tasa de interés, sino son las expectativas deprimidas porque el Gobierno no inspira confianza a los inversionistas de que puede manejar la economía en el futuro. Hay un Gobierno frágil que no le dio la gana de irse cuando debió ser y así estaremos así hasta el 2026″, remarcó Defilippi.

Si se debería seguir recortando la tasa de interés, el exviceministro manifestó que dependerá de los indicadores que tenga el BCRP. En línea con lo mencionado antes, precisó que si la Reserva Federal de Estados Unidos sube su tasa de interés y el Banco Central no hace lo mismo, entonces, los inversionistas se trasladan a donde pagan más.

“Ahorita estamos teniendo flujo de capitales al primer mundo, por eso que ha caído la presencia de los inversionistas extranjeros en la bolsa limeña”, acotó.

Perspectiva del PBI de Perú

La economía peruana enfrenta uno de sus peores momentos desde hace 25 años. Actualmente, ya van cinco consultoras que rebajan su proyección del Producto Bruno Interno (PBI) con una cifra negativa para este 2023.

Thorne & Associates, recortó su proyección de crecimiento del PBI de 0.4% a una contracción de 0.5% para este año. “Además, durante el año, vemos que el gasto privado continuaría deprimido, con la inversión cayendo 7.3% y el consumo creciendo solo 0.4%, y el gasto público no repuntaría como lo esperado”, refirió.

Del mismo modo, Apoyo Consultoría espera que la producción nacional termine con una caída de 0.5%. Mientras que Macroconsult proyecta un descenso en 0.2%, el Instituto Peruano de Economía (IPE) y Phase Consultores con un retroceso de 0.3% cada uno.

