A punto de finalizar el primer trimestre del 2024, se han observado cambios en la economía mundial que han generado que Scotiabank realice ligeros ajustes a sus previsiones globales. Así, el banco ha revisado a la baja algunas de sus proyecciones de crecimiento económico en casos como el de Europa y Colombia, entre otros movimientos.

En el caso de Estados Unidos, Scotiabank recalcó que la dirección futura de las tasas de interés es clave para las perspectivas económicas. En ese sentido, recordó que la Reserva Federal (Fed) no hizo cambios a su tasa de interés, manteniéndola en el rango de 5.25% - 5.50%, en su reunión de la semana pasada, como esperaba el mercado.

“La Fed mantiene su pronóstico de tres recortes de tasa en el 2024; sin embargo, ahora prevén solo tres reducciones para el 2025 frente a las cuatro pronosticadas en diciembre. Esto fue tomado favorablemente por el mercado. Mantenemos nuestra expectativa de que la Fed pueda realizar cuatro recortes hasta fin de año con una tasa de 4.50% y tres recortes para el 2025″, apunta Scotiabank en base a ello.

Para el caso de Estados Unidos, el banco también hizo un comentario sobre su grado de inflación. Scotiabank indicó que este indicador sigue siendo un desafío para la Fed, luego de que en febrero subiera ligeramente a 3.2%, luego de colocarse en 3.1% en el primer mes del 2024.

“Si bien estos datos no produjeron alarma, respaldan el enfoque cauteloso respecto al primer recorte. Nuestra proyección de inflación para EEUU se elevó de 2.8% a 2.9% para el 2024 y de 2.2% a 2.3% para el 2025, reflejando una menor velocidad de desaceleración de la inflación”, refieren.

Por estas señales económicas, Scotiabank comentó que la Fed elevó sus proyecciones de crecimiento de 1.4% a 2.1% para 2024 y la tasa de desempleo se revisó a la baja de 4.1% a 4%. A partir de ello, el banco ya no espera que Estados Unidos caiga en recesión este año, sino que crezca 2.3%. Para el 2025, el crecimiento económico se revisó de 1.5% a 1.4%.

Otros países

Muy diferente a Estados Unidos es el panorama económico que se perfila para el caso de la Euro Zona. Scotiabank resalta que su economía está al borde de la recesión, luego de marcar un estancamiento en 2023.

“Scotiabank ha revisado a la baja el crecimiento de la Euro Zona de 0.5% a 0.4% para este año y para el 2025 de 1.5% a 1.3%. Conforme la inflación continúe descendiendo -proyectamos 2.3% para fin de año- el banco central empezaría el ciclo de recortes de tasas este año, pasando del actual 4.5% a 3% a fines del 2024 y de 2% para fines de 2025″, apuntaron.

En América Latina, el banco comentó que se espera que Brasil crezca más de lo esperado, pasando de un PBI de 1.6% a 1.8% este año. En el caso de Colombia, se espera lo contrario. Su crecimiento se revisó a la baja, de 1.8% a 1.4% para el 2024 y de 2.4% a 2.2% para el 2025.

Asimismo, se espera una inflación persistente en dicho país. “Por tanto se modificaron las previsiones al alza para este año de 5.8% a 6.3% y para el siguiente año se espera que la inflación ceda, pero a un ritmo más lento de lo esperado”, agregaron.

Divisas y commodities

Scotiabank también indicó que, en el mercado de divisas, el dólar se está fortaleciendo frente a sus principales pares, liderado por el yen japonés. En parte la causa es la reacción del mercado ante el mensaje de la Fed que indicaría que se esperan tasas más altas por más tiempo del anticipado.

“No obstante, en nuestra tabla de pronósticos, mantenemos nuestras proyecciones de tipo de cambio para la región, con excepción de Brasil, donde esperamos que el peso brasilero sufra un ligera apreciación pasando de 4.95 a 4.94 este año y para el 2025 de 5.06 a 5.03 con respecto al dólar estadounidense”, explicaron.

En el frente de lo commodities, Scotiabank revisó al alza las previsiones para el precio del oro y la plata. En el caso del primer mineral, este se mantiene como el más utilizado para refugiarse ante la incertidumbre económica.

“En las últimas semanas, el oro ha marcado un nuevo máximo histórico por encima de los 2,200 dólares la onza (US$/oz). Scotiabank preve que el precio promedio a fin de año se ubicará en US$/oz 2,000 y para el 2025 se ubicará en US$/oz 1,950, más de lo esperado en nuestra previsión anterior”, anticipan.

Sobre la plata, se revisaron al alza sus cotizaciones de US$/oz 23.75 a US$/oz 24.00. En el caso del cobre, Scotiabank decidió mantener su previsión en US$ 4.00 por libra en promedio para este año y en US$ 4.50 por libra para el próximo año.

